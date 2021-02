La viuda del papá de Gael García busca compensación económica

(AGENCIAS) 18 de Febrero de 2021.- A pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento del actor y director de escena José Ángel García, su viuda Bella de la Vega reveló el destino que tuvieron parte de los restos del padre de Gael García Bernal, quien perdió la vida por complicaciones derivadas de la fibrosis pulmonar que padecía.

«Sí, le di a la familia de José Ángel la mitad de las cenizas que me pidieron, eso incluía también llevarlas a donde están los restos de su mamá en Salamanca; no sé la verdad si algún miembro de la familia haya pedido una parte de esas cenizas.

«Yo sí se las di porque obviamente también son los restos de una persona que amaron», contó De la Vega en entrevista para el programa De Primera Mano.

Después de asegurar que no ha tenido ningún contacto con García Bernal, Bella de la Vega confirmó que buscará la forma de recibir algún tipo de compensación económica por ser viuda del veterano actor y productor.

«Yo quisiera que alguien me asesorara a ver si es posible que a mí me apoyaran ahora como viuda que soy de José Ángel, porque sí quedé bastante dañada con respecto a que yo ya no tengo el apoyo que tenía de José Ángel», explicó De la Vega.

La actriz expresó que considera que es un derecho que le corresponde por haber sido su esposa: «Si hubiera un finiquito, tenerlo yo porque yo ya no tengo nada, entonces tengo que hablarlo y preguntarlo a una persona que sepa mucho de estas leyes, a un buen abogado».

