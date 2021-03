La vida de Emma Coronel está en peligro, advierten sus abogados; acusan malos tratos en prisión

(AGENCIAS) 08 de Marzo de 2021.- La vida de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ , está en peligro, así como la de su familia por la revelación de agentes estadounidenses de que se entregó a las autoridades con el fin de convertirse en “testigo protegido” y brindar información sobre las actividades del cártel de Sinaloa.

Así lo denunció su abogada Mariel Colón Miró durante una entrevista con el canal NTN24, en la que señaló que los agentes actuaron de manera irresponsable al dar detalles sobre las circunstancias de la entrega de Coronel, ya que esto no solo la pone en riesgo a ella sino a su familia. Acusó que los agentes actuaron de esta manera a sabiendas de que podían ponerla en peligro.

“Su vida ahora mismo se encuentra en riesgo, porque estos comentarios que se pusieron a decir varios agentes federales la ponen en riesgo. No es un secreto lo que le pueda pasar a una persona si otros piensan, solamente piensan, o se imaginan, que esa persona está cooperando con las autoridades, no es un secreto lo que les pueda pasar, obviamente pueden terminar muertos, y no solamente el cooperante sino también miembros de su familia”, comentó.

Thank you for watching

Recordó que Coronel tiene dos hijas pequeñas de 9 años -María Joaquina y Emali Guadalupe- que ahora están en riesgo por la actitud de los agentes “que fueron tan poco éticos y deshonestos, personas sin escrúpulos”.

Esta versión coincide con lo dicho por otro de sus abogados, Jeffrey Lichtman, quien calificó las filtraciones como “absolutamente la cosa más despreciable y, probablemente, la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde hace más de 30 años”.

“El gobierno ha reconocido su responsabilidad y que obviamente fue muy equivocado. Honestamente, traer a alguien a la justicia en esta clase de situaciones… el gobierno no siempre encuentra a la persona que lo hizo o si lo encuentran no recibe el castigo que merece; en mi opinión, quien hizo esto debe ir a la cárcel y ser despedido”, aseguró al programa ‘The Other Side of Midnight’, de la emisora WABC.

Pidió la liberación inmediata de Emma Coronel, con el fin de proteger su integridad física: “Tienes a personas como ‘el Mayo’ Zambada, como la mayoría de los cooperantes en el caso de ‘El Chapo’, todos están libres, tienes a Cienfuegos que está libre en México, y Emma Coronel se pudre en la cárcel de Virginia”.

La jueza que lleva el caso, Robin Meriweather, deberá fijar la fecha de la próxima audiencia, en la que la defensa solicitará la libertad bajo fianza para Coronel.

La abogada Mariel Colón también comentó que durante los días que Emma Coronel ha permanecido en prisión, desde que fue asegurada el pasado 22 de febrero, ha sufrido malos tratos.

“Se la pasa con mucho frío. Solo tiene una cobija muy finita. He pedido que le den otra cobija y no se la quieren dar, no le quieren dar chamarras o abrigos para ella poder sentirse un poco más caliente. No le permiten bañarse diariamente. Esta semana pasó cuatro días corridos sin poderse bañar. Duerme con las luces encendidas, están prendidas las 24 horas del día. No le venden agua embotellada, solo le permiten tomar agua de la llave, pero el agua sabe tan repugnante que el otro día que intentó tomar le dieron nauseas y la vomitó”.

La fiscalía acusa a Coronel Aispuro, de 31 años, de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos.

Además, alega que Coronel conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape de la prisión del Altiplano (Almoloya de Juárez) el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

“El Chapo” fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cartel de Sinaloa.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet