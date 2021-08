La verdadera razón del conflicto de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo

(AGENCIAS) 05 de agosto de 2021.- Eugenio Derbez habló una vez más de las causas que provocaron su distanciamiento definitivo con su ex Victoria Ruffo, aunque en esta ocasión ahondó en la verdadera razón por la que nació su conflicto y está relacionada directamente con el hijo que tuvieron, José Eduardo.

El problema fundamental de Eugenio con Victoria tiene que ver en la manera en la que hizo que su hijo enfrentara su mediática separación. Aunque ya es un tema del pasado, y en este momento los Derbez están muy unidos, luego de protagonizar un reality en Amazon Prime Video, lo sucedido aún le genera un conflicto al comediante.

A su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eugenio fue cuestionado acerca de la situación que enfrenta Julián Gil con Marjorie de Sousa, en la que al actor no se le permite ver a su hijo Matías y enfrenta un caso de Síndrome de Alienación Parental. El protagonista de No se aceptan devoluciones lamentó la situación.

Derbez comparó lo que está viviendo Gil con lo que él experimentó en el pasado: «Me da mucha tristeza lo de Julián, porque yo pasé por eso, es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados».

Eugenio expresó una vez más que él siempre trató de estar cerca de José Eduardo, pero que Victoria no lo permitió, por lo que aún le genera mucha molestia el escuchar cuando los medios de comunicación le preguntan a su hijo su sentir por el hecho de que su papá no estuvo con él durante varios años.

«Me da mucho coraje que todavía le pregunten: ‘Oye José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?’. Por qué no le preguntan: ‘¿qué sientes que tu mamá no te dejó ver a su papá?’. Estuve año tras año con abogados tratando de verlo y no me dejaron; ese es mi coraje contra su mamá», enfatizó Derbez.

El esposo de Alessandra Rosaldo explicó que en todo momento «lo quise ver, la mamá fue la que no me dejó verlo. Lo cura todo (el tiempo) yo ya estuve ahí, hay momentos que no se recuperan nunca…». Eugenio estuvo de vista en la Ciudad de México para apoyar a la familia de su colega Sammy Pérez, quien perdió la vida a causa de un infarto.

Derbez también se sinceró y respondió si es verdad que su matrimonio pasa por una crisis y está separado de Alessandra, para lo que recurrió a su humor: «Efectivamente, ella está ahorita por otro lado documentando y yo estoy con ustedes. He tenido que trabajar mucho, pero creo que estaremos juntos lo que resta del año».

De fiesta

Eugenio está feliz porque hoy su cuarta bebé (consentida de sus hermanos), la primera que tuvo con Rosaldo, cumplió siete años y por eso decidió celebrar su vida con una tierna publicación en Instagram: un video en el que mostró el gran talento de Aitana, en el piano, y un hermoso mensaje.

«Hoy hace 7 años, nació Aitana. No sé en qué momento pasamos de cantarle para dormirla, a verla tocando el piano. Lo que sí sé, es que el mejor regalo que le puedo dar es pasar tiempo juntos. ¡Te amo mi pequeña niña! ¡Feliz cumpleaños Aitana!», posteó Derbez.

