La respuesta de Tefi Valenzuela a la disculpa de Eleazar Gómez

Ciudad de México a 31 de Marzo de 2021.- Tefi Valenzuela empleó las redes sociales para enviar un fuerte mensaje luego de que Eleazar Gómez le ofreciera una disculpa pública tras aceptar ante las autoridades mexicanas que la agredió físicamente.

A través de sus historias de Instagram, la peruana externó su descontento por lo que ha pasado tras la liberación de Eleazar.

«Buenos días, acá tratando de ser positiva y evitando vomitar el asco que me dan las leyes y la ignorancia de la gente, Dios dame paciencia», publicó.

Previo a este mensaje, la modelo y cantante también posteó una reflexión: «Ojalá que te des cuenta de que no todo ha sido malo, que cada cosa que has vivido te ha enseñado algo, que los errores te han hecho más fuerte.

«Que las personas que se han ido te han enseñado a valorar más a quienes se quedan, que no eres culpable de las decisiones de otros, que tú eres el control de tu vida y que a partir de hoy puedes acercarte cada vez más a esa vida que tanto anhelas», añadió la modelo.

Tras darse a conocer que la ex de Eleazar recibirá la cantidad de 420 mil pesos como parte de una comprensión por el daño que recibió a manos del actor, en redes sociales se desataron diversos comentarios en contra de Tefi, asegurando que ella sólo inició el proceso en su contra para obtener dinero y fama.

La declaración en IG de Tefi Valenzuela de las leyes mexicanas es una contradicción a lo que había dicho hace unos días: «Yo siempre dije, desde el día uno, que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo.

«Yo dije desde el día uno que iba a dejarlo a manos de la justicia, y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas», agregó en aquel momento la modelo, aunque tal parece que esa aseveración, hoy, ya se le olvidó.

