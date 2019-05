La Política, es el arte de la negociación: Homero Martínez Cabrera

Lerdo, Durango a 15 de Mayo de 2019.- Para el candidato priísta a la presidencia municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, en servir está el punto, dijo ante cientos de personas de la sociedad civil que lo invitaron a su reunión semanal para que les presentara su propuesta de campaña.

En dicha junta, le señalaron al candidato el retraso que ha mostrado la ciudad, sin ningún avance, sin escuelas de alto nivel académico y que la comarca lagunera de Durango, permanece estancada desde hace lustros.

Sobre este particular, el abanderado del tricolor dijo que “la política es el arte de la negociación, sé que ustedes quieren un mejor lugar para vivir y me comprometo a trabajar de la mano para que juntos alcancemos nuestros objetivos, pues ante todo, yo soy ciudadano y también sufro las fallas de los servicios públicos, situación que deberemos esforzarnos en cambiar cuando yo sea presidente”.

Pese a su respuesta, los representantes de la sociedad lerdense le dijeron “nuestros hijos tienen que salir a otras ciudades porque aquí no tienen las oportunidades deseadas, queremos que se hagan las cosas con equidad para todos y que las oportunidades sean parejas”.

Martínez Cabrera fue más allá y dijo: “Soy un creyente de Dios y si me puso en este camino, es porque él lo ha permitido y quiere que sigamos adelante. No duden, les pido que no me dejen solo, les pido que me acompañen en esa aventura que habrá de comenzar el primero de septiembre, porque las elecciones, con su ayuda, las ganaremos el 2 de junio, aunque debe recordarles que los lerdenses no vivimos de lo que se recauda, sino de los presupuestos que se logran bajar de la federación y del estado, así que yo será un presidente de gestoría y que le apuesta al trabajo conjunto”.

Antonio García Espino, uno de los asistentes, dijo “sabemos que usted es gente honorable, que le gusta trabajar y que se ha enfrentado a infinidad de personas que tienen otros intereses, sabemos de su gran lucha y lo vamos a apoyar”.

