La policía acude a casa de Marilyn Manson tras la denuncia de Evan Rachel Wood y otras mujeres

07 de Febrero de 2021.- La policía acudió a casa de Marilyn Manson, según publicó TMZ, coincidiendo con el estallido del escándalo por los abusos que varias mujeres (entre ellas la actriz Evan Rachel Woods) aseguran haber sufrido por parte del artista. Sin embargo, siempre según TMZ, la visita policial no tendría que ver con una investigación al respecto de los presuntos abusos sino por la llamada de un amigo de Marilyn Manson, que se preocupó cuando el cantante no contestó durante horas a sus requerimientos para saber si se encontraba bien.

Marilyn Manson no abrió la puerta a la policía

Al parecer, Marilyn Manson no quiso recibir a la policía y no abrió las puertas de su mansión. Finalmente, fue su representante quien contactó con los agentes y les aseguró que el artista estaba perfectamente y que sólo quería que se le dejase en paz. Pero ¿de qué se acusa exactamente a Marilyn Manson?.

«El nombre de mi abusador es…»

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson”. Tajante y directa, así ha sido la confesión que Evan Rachel Wood ha hecho en Instagram, acusando a su ex pareja de abusos continuados durante años.

Dolores le ha dado relevancia mundial

La actriz, conocida y reconocida gracias a ‘Westworld’ (HBO), donde interpreta a Dolores, la protagonista de la serie, ha conmocionado al mundo entero con una confesión inesperada y altamente explícita.

«Ya no vivo con miedo»

“Comenzó a acecharme cuando era una adolescente y abusó de forma horrible de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Pero ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

Faltaba dar un nombre pero había sospechas

Lo cierto es que la actriz ya había confesado haber sido víctima de violencia doméstica y abusos reiterados durante su vida, pero sin llegar a dar nombres. “No creo que vivamos en un momento en que la gente puede permanecer en silencio por más tiempo”, expuso a ‘Rolling Stone’ en 2016, tras señalar que había sido violada en dos ocasiones.

Él tenía 36 años; ella, 18

La relación tormentosa entre la actriz y el cantante comenzó en 2007, cuando ella tenía 18 años y él justo el doble, 36 años. Tras varios altibajos, rupturas y compromisos rotos, los rumores sobre los hechos que ahora denuncia Evan Rachel Wood siempre habían sobrevolado a la pareja.

Altavoz en Instagram

Antes de su confesión, la actriz había usado su cuenta de Instagram para compartir testimonios de otras mujeres que también han sufrido abusos.

Evan Rachel Wood no está sola

Además, a la confesión de Evan Rachel Wood se han sumado otras cinco mujeres que han ofrecido su propio testimonio sobre sus experiencias con Marilyn Manson.

Ashley Walters

Ashley Walters, una de las mujeres que señala al cantante, afirma sufrir estrés postraumático a consecuencia de los abusos. Además, ha escrito en sus redes sociales: “Queda claro el abuso que ha causado y continúa infligiendo a tantos y no puedo quedarme al margen y dejar que esto le suceda a otras. Brian Warner debe rendir cuentas”.

Sara Mcneilly

En la misma línea se ha pronunciado otra de las supuestas víctimas, Sara Mcneilly, quien afirma que tanto sus metas personales como su autoestima se han visto afectadas por culpa de Marilyn Manson. “Le gusta arruinar la vida a la gente. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad”, ha escrito en un extenso post de Instagram.

Rose McGowan

Por su parte, Rose McGowan, quien fuera pareja de Marilyn Manson de 1997 a 2001, se ha posicionado del lado de Evan Rachel Wood. “Estoy con ella y otras mujeres valientes que han hablado. Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación”.

El acusado se defiende

Poco menos de un día ha tardado Marilyn Manson en salir al paso de las acusaciones. “Mi vida y mi arte han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, ha asegurado en Instagram.

Relaciones consensuadas

“Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con socios de ideas afines. Independientemente de cómo y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, ésa es la verdad”.

Doblemente cancelado

Por el momento, y a la espera de ver la evolución de la historia, Marilyn Manson ya ha tenido consecuencias laborales tras las acusaciones. El sello Loma Vista Recording ha confirmado que no volverá a trabajar con el artista. Por su parte, la serie ‘American Gods’, de Amazon Prime Video, eliminará la presencia del cantante en uno de los capítulos que está por emitir de su tercera temporada.

