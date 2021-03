La pereztroica es criticada por su posición contra el aborto

(AGENCIAS) 26 de Marzo de 2021.- La influenciadora colombiana Daniela Pérez, más conocida como La Pereztroica, quien tiene casi tres millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de fans en Instagram, compartió un video en el que expresó su opinión en contra del aborto y varios internautas la criticaron por sus declaraciones.

En un corto, pero contundente video de TikTok, La Pérez, como también le dicen sus colegas en redes sociales, aseguró que sus padres no planearon su nacimiento y que por eso ella es partidaria del no al aborto.

Además, le envió un mensaje a quienes apoyan esta causa y les dijo que si ellos tampoco fueron planeados, no tenían motivos para desear que otras mujeres aborten.“Puedes mirarme a los ojos y decirme que yo no merezco estar viva, no fui una niña deseada. Fui de esos casos donde fallan los métodos anticonceptivos y mis papas ni siquiera se habían graduado para poder mantenerme. Así que mírame a los ojos y dime que era mejor que me mataran, a que no me desearan y que por no tener los recursos merecía morir”, expresó la youtuber.

Más adelante, la influenciadora, quien también es cantante y actriz, defendió su posición y aseguró los motivos que, según ella, tiene para defender el aborto. De nuevo, le envió un mensaje a quienes apoyan el aborto.

“Estando a favor del aborto no solo estas en contra del derecho a la vida de los niños por nacer, sino que también estas vulnerando de todos los que nacimos en una situación así. Quizás tampoco fuiste deseado y no por eso merecerías morir”, sentenció Pérez.

Estos comentarios se viralizaron rápidamente en Twitter, Instagram y diferentes redes sociales, donde varios cibernautas la criticaron y le comentaron. Igualmente, tuvo reacciones a favor de sus millones de fans, entre los que se destacan adolescentes y jóvenes.

“Qué se puede esperar de alguien que se llama La Pereztroica”; No hables desde tu privilegio”; “Hermosa❤️”; “Yo también fui de esos casos”; “La vida ! Siempre la VIDA , la muerte solo trae más muerte , y lo digo por experiencia. Tal vez no mueran físicamente después de hacer eso , pero una parte de su alma va muriendo cada día, en una triste y cruel agonía”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no es la primera vez que Daniela hace ese tipo de declaraciones. Hace unas semanas, también en su Instagram, La Pérez compartió unas imágenes relacionadas a las manifestaciones del ‘8M’, donde se pronunció al aborto y aseguró:“El movimiento feminista te hace creer que luchan por ti, por nosotras, por todas. Pero exigiendo el aborto en su agenda están dejando de lado a millones de niñas a las que ni siquiera les respetan el derecho a nacer. Yo por mi parte seguiré luchando y orando por TODAS. Por las que no piensan como yo, por las que me insultan y se burlan de mí por pensar diferente a ellas, por las que ya no están y por las que nunca podrán nacer gracias a las exigencias de su movimiento”, dijo la ‘instagramer’.

Tras las recientes críticas de las que fue blanco en las últimas horas, La Pereztroica compartió un reel en su cuenta de Instagram donde se ‘burló’ de los comentarios de los que fue blanco y en la descripción de la publicación dijo: “Cuando un reel o un tiktok que hago sobre el aborto se hace viral, yo así 🥲 💪🏻🙏🏻”.

Además, en su Instagram, Daniela habilitó una opción para que sus fans le preguntaran cosas. Uno de ellos le preguntó que desde cuándo era “pro vida” y ella respondió: “Siempre fui pro vida, nunca tuve miedo, pena o vergüenza de expresarlo pues porque es lo correcto. En el 2018 hice un video hablando del tema y recibí un montón de hate (odio) algo que nunca había recibido. Desde ahí me empezaron a hacer bullying por redes sociales”.

