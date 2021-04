La pandemia y el periodismo en la FILEY

• En el marco del VI Encuentro de Periodismo Cultural, se llevó a cabo la mesa panel Pandemia en el Periodismo.• “Tal vez sea la última oportunidad que tenemos para que la gente regrese al periodismo de calidad”, declaró Héctor González.• Daniela Tarhuni pidió que se conciba el conocimiento científico como un pilar fundamental de la cultura

Ciudad de México a 25 de Abril de 2021.- La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el tejido social de nuestro país. En el marco de la 9ª. Feria Internacional de la Lectura Yucatán, se lleva a cabo el VI Encuentro de Periodismo Cultural, iniciativa que reúne las voces de periodistas a través de la nación discutiendo temas de relevancia vigente.

Ante la realidad transformadora que actualmente habitamos, este sábado 24 de abril, a las 13 h, se llevó a cabo, en la sala virtual Dolores Bolio, la mesa panelPandemia en el Periodismo, con la participación de Nelly Sánchez, Héctor González, Karen Rivera yDaniela Tarhuni.

Con una cálida introducción y oportuno agradecimiento a la FILEY, el reportero de Radio y Televisión Mexiquense Alfredo Ortiz Santos, moderador del panel, dio inicio wreconociendo que el periodismo se ha transformado a lo largo de los últimos meses, debido a ello señaló la importancia de escuchar a una serie de especialistas que exploran su opinión sobre la pandemia, porque cada uno, desde su trinchera y en su medio, comparte un vínculo con el periodismo cultural.

Nelly Sánchez, acreedora al Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México (2001), manifestó que su prioridad es compartiraquello que le ha tocado ver y hablar con creadores escénicos, y la realidad generalizada es que se está viviendo un momento de crisis: “A los creadores de teatro la pandemia nos dio duro, ya que estamos en tragedia hay que trabajar para mantenerse vivos, como artistas y seres humanos”. Señaló que los másafectados son los grupos y espacios independientes, quienes no reciben recursos gubernamentales, sin embargo, los beneficiarios no se encuentran en una situación mucho más privilegiada, pues dichos apoyos “únicamente sirvieron para pagos de renta”.

Otro conflicto ha sido la cancelación de festivales, importantes puntos de acceso para el público a la oferta cultural, pero en respuesta han surgido innumerables proyectos virtuales. La reportera del Noroeste de Sinaloa concluyó diciendo que es momento de preguntarnos “¿a dónde va el teatro? (…)el teatro va a tener que reinventarse para seguir siendo divertido”, y ante una realidad cambiante debemos tener presente que “la virtualidad es una herramienta”.

Daniela Tarhuni, Master en Comunicación Social de la Investigación Científica, inició su participación con una declaración rotunda: “Yo creo que todos coincidimos en que la pandemia lo que ha hecho es amplificar todas las problemáticas que ya existían en el ámbito cultural, llevándolas a un límite que nunca antes habíamos visto”. Desde recortes en el sector de cultura, agravados para atender la emergencia sanitaria, la exclusión del gremio dentro de los sistemas de salud y seguridad social, hasta el cierre de espacios, expresó que los retos no cambiaron, pero se sumó la necesidad de “aprender a crear, vivir, socializar y reportar, a través de una pantalla”. Con los espacios cerrados, instituciones y grupos independientes confrontaron el desafío de crear “una oferta que todavía sea atractiva y útil para los usuarios(…) que sea significativa para la sociedad”.

La también Jefa del Departamento de Extensión Académica en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, de la UNAM, señaló que para ella“es muy importante que, dentro de la agenda cultural,se conciba el conocimiento científico como un pilar fundamental de la cultura (…) en un año como este hace falta revisar los temas científicos a la luz del ámbito cultural, es muy importante para que la gente tome decisiones sobre su salud”, asimismo, añadió que “la interacción entre cultura, ciencia política y ciudadanía, es muy complicada desde antes de la pandemia, intervienen muchos procesos, pero el periodismo es la herramienta que da la cuenta de todas estas tensiones que se dan en estos sectores”. Terhuani aseveró que “las asimentrías que se dan en el ámbito cultural, en temas de ciencia, racismo, exclusión y violencia de género, son temas que son difíciles pero indispensables para narrar este tiempo tan duro que vivimos, en lo individual y en lo colectivo”.

Karen Rivera, periodista de la sección Ciencia de Noticias 22, en el Canal 22, destacó que, a raíz de la pandemia, en el periodismo cultural la cobertura cambió: “a mí me parece que la dinámica cambió muchísimo, somos reporteros de calles y ahora lo haces desde tu casa, es terrible (…) cuando se hace periodismo se necesitan todos los sentidos”. Y mientras que las entrevistas se han visto afectadas, también reconoció el rol protagónico de los medios en tiempos de crisis: “El periodismo escribe las primeras planas de la devastación en la materia; el cierre de teatros, librerías, museos, agrupaciones”.

Respecto al ejercicio cultural, señaló que “desde hace años ha costado entender lo importante que es la cultura, la pandemia lo ha reforzado”. Explicó que existe una disonancia entre el aumento de demanda en el arte, en formato de música, películas, series, etcétera, y la amenaza de cierre de librerías, museos y más: “Importante es entender la relevancia de la cultura en la sociedad y lo poco que se le ha apoyado. La producción creativa nunca se detiene, de alguna manera se puede crear en espacios no ideales, pero no hay espacio ni apoyo para difundir el trabajo”. Ante lo anterior, se imposibilita el acceso a la cultura, lo cual no es un lujo sino un derecho, y esto tiene también un impacto en la economía nacional, aseveró: “La pandemia ha evidenciado la precariedad. Los espacios que se han generado son temporales y no permiten generar un ingreso estable. La pregunta ya no es cómo, sino cuándo, cuándo se colocará a la cultura en el centro de la actividad nacional y del desarrollo del país”.

Héctor González, editor de la sección de libros de Aristegui Noticias, cerró el panel celebrando la existencia de un espacio para hablar y reflexionar del periodismo cultural. Expresó que la pandemia nos ha confrontado con “la importancia de la ciencia, de la cultura. La ciencia se ha convertido en una manera de entender el tiempo que estamos viviendo y la cultura se ha convertido en un refugio”. Sin embargo, manifestó, también es necesaria una toma de responsabilidad por parte del periodismo: “Los medios de comunicación caímos en un estado de confort de lo que nosotros entendemos por cultura y espectáculo(…) dejamos fuera lo que realmente se está viendo, escuchando, palpando en la calle. La UNAM lanzó un estudio y era muy interesante la separación que había entre lo que los medios entendían por cultura y lo que la gente está consumiendo. Hay que poner atención porque tenemos que innovar, este momento nos obliga a reinventarnos”.

González declaró su deseo de enfocarse “en el rol que tenemos los medios y la responsabilidad que tenemos con las audiencias. El momento nos puso en primera línea, la gente necesita estar informada y a nosotros nos corresponde, con todas las herramientas, pero también con todo el rigor. Tal vez sea la última oportunidad que tenemos para que la gente regrese al periodismo de calidad”, concluyó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet