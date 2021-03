La Liga MX busca adquirir 5 mil vacunas contra el coronavirus para los futbolistas y sus familias

Ciudad de México a 01 de Marzo de 2021.- Los clubes buscan soluciones ante la pandemia por el coronavirus en el aspecto sanitario. Han existido conversaciones entre los dirigentes de la Liga MX para tratar de conseguir vacunas para los futbolistas, si es que hay posibilidad por parte del gobierno federal como de la COFEPRIS. La asamblea de dueños dictó la orden a la presidencia ejecutiva que, de ser posible, se consigan vacunas para los futbolistas y sus familiares y evitar los contagios en la industria del fútbol mexicano.

Así lo confesó el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara. Si existe la oportunidad, se buscará inocular a los futbolistas.

«Han habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un numero aproximado de cinco mil vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a familiares de los jugadores. No tiene caso vacunar jugadores, se van a su casa y algún pariente o su pareja están contagiados, eso podría detonar un contagio en el fútbol», confesó Amaury Vergara.

Si bien no se ha autorizado al sector privado la obtención de dichas vacunas, seguirán pendientes de las gestiones con las autoridades federales y mantener vigente esa oportunidad.

«Lo hemos hablado con el presidente de la liga, creo que es una responsabilidad y una tarea de la presidencia de la liga buscar ese acercamiento con las autoridades. Hasta el día de hoy sabemos que en México no se permite aún estas adquisiciones por parte del sector privado, pero estaremos al pendiente», dijo Vergara.

Recalcó que no se trata solo de obtener la vacuna para un solo club, sino para todos los que forman parte de la Liga. En caso de que no haya tal apertura, los clubes esperarán al momento en que el plan de vacunación así lo determine.

«De nada sirve vacunar nada más a Chivas, debemos hacerlo todos en conjunto, si no, no tiene caso. Si existe una oportunidad, y esto es permitido por el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos al turno que nos toque y a los turnos que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo», expresó.

