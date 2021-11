La Escrituración es seguridad y certeza jurídica: MARS

· El gobernador Miguel Riquelme entregó 241 documentos a igual número de familias de la Región Sureste.

· Forman parte de las tres mil que se liberarán este año en Coahuila.

Arteaga, Coahuila de Zaragoza; a 17 de Noviembre de 2021.- Al entregar 241 escrituras a igual número de familias de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se congratuló por ser parte del éxito de sus esfuerzos que realizaron a través de los años para conseguir el documento que les garantiza tranquilidad, seguridad y certeza jurídica.

El Mandatario estatal, junto a los alcaldes de las tres localidades, Manolo Jiménez Salinas, Everardo Durán Flores y José María Morales Padilla, de manera respectiva, destacó que no obstante las dificultades que se presentaron ante la contingencia sanitaria, Coahuila no detuvo su marcha ni sus programas y acciones en beneficio de la población.

Resaltó la nobleza del mecanismo de escrituración: “Es el mejor programa social del Estado, porque representa la culminación exitosa de años, incluso décadas, de lucha de las familias para contar con el título de propiedad que les acredita como legítimos dueños de sus hogares”.

De las 241 escrituras entregadas esta mañana por Miguel Riquelme, 132 correspondieron a familias de Saltillo; 84 a vecinos de Arteaga y las restantes 25 a pobladores de Ramos Arizpe.

En ese marco, el gobernador Miguel Riquelme destacó que forman parte de las 3 mil que se liberarán este año en beneficio de cuando menos 12 mil integrantes de familias coahuilenses.

Además, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado (SEVOT) y de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rural de Coahuila (CERTTURC), en los cuatro primeros años de la actual Administración sumarán 11 mil escrituras entregadas a familias que habitan en mil 890 colonias y sectores populares.

En su mensaje, Riquelme Solís reconoció el tesón y esfuerzo de las familias para cristalizar el anhelo de contar con su escritura, y resaltó la complejidad de los procesos que enfrentaron para su éxito.

“En un esfuerzo interinstitucional entre la SEVOT, la CERTTURC, la Comisión Estatal de la Vivienda, el Instituto Registral y Catastral de Coahuila, con el respaldo de los Ayuntamientos y del Colegio de Notarios, fue posible simplificar los trámites para agilizar mecanismos que hicieron posible la liberación de miles de escrituras en Coahuila”, añadió.

Miguel Riquelme agregó que se trata de un logro de las y los beneficiarios, a quienes transmitió la determinación propia y de la Administración Estatal para seguir siendo parte de la mejora en su calidad de vida.

Luego, refirió que en pocos días rendirá su IV Informe de Gobierno y que pese a la problemática derivada de la contingencia sanitaria que obligó a tomar otras decisiones, el Gobierno de Coahuila nunca perdió su esencia.

“Por eso siguen las obras y por eso estamos entregando escrituras; hay otros gobiernos que pusieron de pretexto la pandemia para no avanzar. Aquí no, aquí seguimos jalando con dificultad, como ustedes saben; saben que no hay recursos, pero eso no impidió que el Gobierno del Estado siguiera con las obras y los proyectos en los que mi Gobierno se comprometió”, destacó.

Recordó que hubo retraso en las mismas porque se tuvo que rescatar el dinero para la salud, que es lo más importante, y abundó que ahora Coahuila ya emprendió la reactivación económica y las actividades culturales y deportivas, así como el retorno a clases presenciales.

Señaló que estas acciones se hacen con mucho cuidado, estudiando qué es lo que sigue pasando para no caer ni cometer errores, porque los errores cuestan vidas, las malas decisiones en el manejo de la pandemia, cuestan vidas: “Y esto, aquí, entre todos, lo hemos manejado de manera correcta”.

Enfatizó que las actividades ya reanudadas se determinaron en el seno de los Subcomités Técnicos Regionales, donde participan representantes de toda la sociedad.

“Así se hará hasta regresar a la normalidad”, añadió. “La pandemia no evitó que siguiera el trabajo, como la elaboración y liberación de las escrituras que no se hace en un día o dos, se requiere de mucho tiempo, de meses”.

INTENSO TRABAJO

En el evento, el titular de la SEVOT Coahuila, Enrique Martínez y Morales, destacó el intenso trabajo, dedicación y esfuerzos que el Gobierno del Estado realizó para concretar la entrega de las escrituras que garantizan el patrimonio familiar.

En tanto, el Alcalde de Arteaga, Everardo Durán Flores, resaltó que las autoridades estatales y municipales trabajaron de la mano, en estrecha coordinación, para que 241 familias cuenten ahora con certeza jurídica que les garantiza tranquilidad y seguridad en sus bienes.

Mientras que la señora Alejandra Leija Mendoza, a nombre de los beneficiarios, resaltó las dificultades que enfrentó desde hace 15 años para luchar por su escritura, que ahora es una realidad.

Miguel Riquelme entregó físicamente sus escrituras a Nora Linda Pedraza, Lucely Reyes Acosta, Karla Lizeth. En tanto, de Arteaga a Joel Anastasio Lerma, Francisco Guadalupe Hernández Cázares y Jazmín Medina González, mientras que de Ramos Arizpe recibieron su documento, José Guadalupe Rocha, María Guadalupe Hernández Gutiérrez y San Juana Reyes Maciel.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet