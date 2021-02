La “emergencia” que según Trump había en la frontera con México terminó: quitan fondos a muro

(AGENCIAS) 11 de Febrero de 2021.- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó un decreto que elimina la declaratoria de emergencia en su frontera sur, la que comparte con México, que el expresidente Donald Trump ordenó para mejorar la seguridad de aquél país y enfrentar la crisis humanitaria que “amenaza los intereses fundamentales de la seguridad nacional“. Con la firma la construcción del muro fronterizo quedó finalizada.

En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y a la presidenta del Senado, Kamala Harris, solicitó la terminación de la emergencia nacional en la frontera sur al no estar justificada.

Trump decretó la emergencia nacional el 15 de febrero de 2019 y debía concluir el 15 de febrero de 2021, sin embargo, antes de irse del la Oficina Oval el empresario estadounidense determinó extenderla un año más.

La declaración de emergencia buscaba conseguir recursos para la construcción del muro fronterizo con México, que fue una de las principales propuestas de Trump para detener la migración irregular.

“La actual crisis humanitaria y de seguridad fronteriza en la frontera sur de los Estados Unidos continúa amenazando nuestra seguridad nacional, incluso al exacerbar el efecto de la pandemia causada por la COVID-19”, justificó la Administración anterior.

Sin embargo, Biden escribió en la misiva a Pelosi y Harris que, de conformidad con la Ley de Emergencias Nacionales decidió poner fin a la emergencia nacional declarada.

“He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi Administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin”, puntualizó.

Biden informó al Congreso que la emergencia nacional, declarada por la Proclamación 9844, terminó y las autoridades involucradas, ya no serán utilizadas para construir el muro en el frontera sur.

