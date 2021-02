La destitución del Director del ISSSTE

POR: Fernando Rangel de León

El Gobierno de México, fijó este orden para la aplicación de la vacuna COVID-19: 1) personal de salud de primera línea de control del Coronavirus, del 1 de diciembre de 2020 a febrero de 2021; 2) personal de salud restante y personas de 60 años y más, del 2 de febrero a abril de 2021; 3) personas entre 50 y 59 años de abril a mayo de 2021; 4) personas entre 40 y 49 años de mayo a junio de 2021; y 5) resto de la población de junio de 2021 a marzo de 2022.

El Presidente de México, prometió que el gobierno respetaría y haría respetar ese orden, comprometiéndose que sería el primero en poner el ejemplo para quetodos losiguieran; no siendo asídesafortunadamente; por lo que algunos funcionarios ya han sido destituidos porque sin tocarles su turno se han vacunado o han autorizado la vacuna a quienes no les corresponde; como el doctor Oscar Eduardo Hernández Monreal, director del Hospital del ISSSTE, en Piedras Negras, Coahuila; quien a mediados de enero autorizó aplicar la vacuna covid a Francisco Javier Cortés Gómez, ex subdirector médico de dicho hospital, a quien no le tocaba; pero es diputado local en Coahuila, por MORENA, que para dar un buen ejemplo a la ciudadanía debe de sancionar a dicho legislador porque deja mal parado al partido de AMLO.

Para el cese del ahora ex director del Hospital del ISSSTE, en la ciudad fronteriza, se tuvo que recurrir hasta ciudad de México, con el doctor Ramiro López Elizalde, Director Normativo de Salud Federal; porque el Subdelegado de Administración de ese instituto en Coahuila, Álvaro Jaime Obregón Flores, está solapando a los funcionarios que están saboteando y boicoteando a la 4T, como la Subdirectora del ISSSTE, en Torreón, contra quien pesan muchas quejas tanto de los que ahí laboran como de los derechohabientes; siendo las últimas la de un alto político en la capital del país y la de un connotado político e influyente Notario Público, gomezpalatino, quienes además del dolor por haber perdido por covid a su padre político y hermano, respectivamente, sufrieron tratos humillantes de dicha funcionaria; a quien sostiene en ese puesto un mentado doctor Flores, de quien se dice es el cacique del ISSSTE, en esta ciudad, y opera para el PRI.

La presencia de dicha subdirectora del ISSSTE, es dañina a la institución porque no deja que se sigan haciendo los cambios necesarios para el mejoramiento de sus servicios a los derechohabientes, como los llevados a cabo atinadamente desde hace un año por la coordinadora de Recursos Humanos, la Ingeniero Ana Celia Machado Navarro, con vasta experiencia en el trato de personal en el IMSS; como la eliminación de las “aviadurías”, de las dobles plazas, de los constantes pases de salida, de la múltiples faltas y retardos injustificados, de los médicos sin la especialidad para la que fueron contratados, y otras muchas anomalías y vicios arraigados en el ISSSTE, de Torreón.

Por lo que si los altos mandos quieren que la 4T, llegue realmente al ISSSTE de Torreón, deberán poner ahí a gente afín a la misma; pero sobre todo, honesta, trabajadora, capaz, preparada, experimentada,con mística y vocación de servicio público.

