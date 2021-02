La coordinación en seguridad ha permitido avanzar en la materia: AMLO

Ciudad de México a 19 de Febrero de 2021.- Al recibir el informe de incidencia delictiva correspondiente a enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la coordinación y la perseverancia del gabinete de seguridad federal con los estatales es lo que ha permitido avanzar en la materia.

Recordó que todos los días, de lunes a viernes a las seis de la mañana, se reúnen los funcionarios responsables, tanto en Palacio Nacional como en las 32 entidades federativas.

En este gabinete de seguridad federal participa la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, coordinadora del gabinete; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Codero; el almirante Rafael Ojeda, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional y otros servidores públicos.

“Esto que se hace desde Palacio, todos los días en Palacio, de lunes a viernes a las seis de la mañana, se replica en los estados, y esto es lo que permite que se avance.

“No es como antes de que cada quien hacía lo que consideraba le correspondía, de manera aislada, no había coordinación y tampoco había perseverancia, es decir, el que se atendiera este tema, este asunto, todos los días y que además se atendiera por el Presidente, en el caso de lo nacional y por los gobernadores de manera directa, que no se delegara a ningún servidor público, entonces, esto nos ha ayudado, entre otras cosas”, dijo.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina señaló que lo principal es mejorar las condiciones de vida y de trabajo en favor del pueblo, que no haya pobreza, atender a los jóvenes, a la población general “porque no nacemos malos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales”.

Entonces, insistió, hay que atender las circunstancias, si cambian las circunstancias cambiamos nosotros.

Recordó que todos los días se hace trabajo de apoyo social para que haya esperanza y no se cancele la posibilidad de salir adelante, que haya movilidad social.

“Que podamos todos ascender en la escala social, progresar con el trabajo, con el estudio, todos, los hijos de obreros, de campesinos, todos”.

Señaló que en el periodo neoliberal se interrumpió esa movilidad social y eso fue lo que nos produjo esta crisis o la decadencia que estamos enfrentando con la transformación que está en marcha.

Por ello pidió hacer a un lado ese pensamiento conservador que si se nace pobre, así se debe morir la gente o asegurar que en el mundo es mundo hay algunos afortunados y otros que no van a poder.

“Eso no tiene fundamento, es un absurdo, todos podemos salir adelante y si el Estado cumple con su responsabilidad social de apoyar al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, claro que se consigue esa movilidad social”, dijo.

Sin embargo, añadió, si el Estado está secuestrado y al serviicio de una minoría pues entonces no hay movilidad social, pero eso no conviene a nadie porque si no hay movilidad social, no hay paz para nadie.

“Pues sí, pueden vivir los de mero arriba pero en bunker, amurallados, con guardaespaldas, sin libertad o con libertad limitada y eso no es vida, por eso todos tenemos que buscar que haya una sociedad mejor, y no olvidar que la justicia es la que da la paz. Eso es lo que estamos haciendo, esa es la base, los pilares”.

Adicional a ello hay trabajo coordinado, combate a la corrupción y protección ciudadana, señaló.

Enseguida presentó el informe mensual en la materia la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter