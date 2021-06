La contundente respuesta de Michelle Salas a «Luis Miguel, la serie»

(AGENCIAS) 03 de junio de 2021.- Michelle Salas, como pocas veces, ha decidido «romper el silencio» y expresar abiertamente su sentir acerca de cómo la retrataron en la segunda temporada de la producción de Netflix Luis Miguel, la serie; sus comentarios fueron claros respecto a su malestar con los guionistas de la trama que hace eco, desde la ficción, a lo que vivió El Sol.

Michelle reveló que hoy «sentada en el escritorio» en su departamento, además de con «el corazón abierto» decidió que tenía que pronunciarse respecto a lo que la gente vio, en particular en el final de temporada. La situación no fue sencilla para ella ya que tuvo que abordar a lo que se dijo de su vida personal, su familia, su infancia y su vida íntima.

Salas enfatizó que la forma en la que se hizo no fue la mejor: «Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión.

«En uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de ésta. Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido», expresó Michelle. Fue entonces cuando soltó su reprobación total a cómo la mostraron en pantalla.

«Tengo que decir que parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad», compartió Salas.

Michelle en ninguna parte de su comunicado menciona el título del serial, pero está claro que se trata de la biopic de Luis Mi que tiene ya autorizada una tercera entrega. Durante la temporada que terminó el domingo, la presencia de Salas fue absoluta y para el cierre se retomó uno de sus momentos más polémicos.

Los guionistas decidieron abordar la relación sentimental que la joven tuvo con el ex manager de Luis Miguel, Alejandro Asensi: «Me atrevo a expresarles mi sentir porque creo que debo hacerlo, no sólo por mí. Ninguna persona debe sentirse así ni ser tratada de esa manera, mucho menos sin su consentimiento.

«No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además a distorsionen a su conveniencia», enfatizó Michelle, quién también quiso aprovechar esta oportunidad para agradecer los mensajes y las muestras de cariño que le ha hecho llegar la gente, con la que se comprometió a, en algún momento, contarles su verdadera historia.

