La brutal portada de NYT. El virus ya mató a más en EU que 2 guerras mundiales y la de Vietnam juntas

(AGENCIAS) 21 de Febrero de 2021.- ¿Cómo cabe medio millón de almas en la portada de un diario? No caben. Por eso, The New York Times ha puesto un punto por cada una de ellas. Son los muertos en ese país en apenas un año de pandemia.

Nancy Coleman, de The New York Times, explica: “Desde lejos, el gráfico de la portada del New York Times del domingo parece un borrón gris, un degradado nublado que desciende lentamente hasta convertirse en un bloque de tinta sólida. De cerca, muestra algo mucho más oscuro: cerca de 500,000 puntos individuales, cada uno de los cuales representa una sola vida perdida en los Estados Unidos por el coronavirus, lo que significa un hito asombroso que la nación está alcanzando en poco menos de 12 meses”.

Una versión del gráfico se publicó originalmente en línea a fines de enero, cuando las muertes por COVID-19 alcanzaron las 425,000 en Estados Unidos después de cuatro de las semanas más mortíferas de la pandemia en los Estados Unidos. “Lazaro Gamio y Lauren Leatherby, ambos editores gráficos de The Times, trazaron los puntos para que se extendieran cronológicamente a lo largo de un pergamino largo, desde la primera muerte reportada en Estados Unidos hace casi un año hasta el número actual de miles de víctimas por día”.

Este domingo, la mitad de la portada se dedicó al gráfico, con casi medio millón de puntos a lo largo de la página y en tres de sus seis columnas. Los bienes raíces prominentes en la edición impresa transmitieron la importancia de este momento en la pandemia y la totalidad de la devastación, dice Coleman.

Esa página se ha utilizado anteriormente para visualizar la amplitud de la pandemia. Cuando las muertes de COVID en los Estados Unidos alcanzaron las 100,000 en mayo pasado, la página “estaba llena de nombres de aquellos que habíamos perdido, casi mil de ellos, solo el 1 por ciento del número de víctimas del país en ese momento. Y cuando ese número se acercó a 200,000, la fotografía principal de la página mostraba el patio de un artista en Texas, que llenó su césped con una pequeña bandera por cada vida perdida por el virus en su estado”.

Pero a diferencia de los enfoques anteriores, el gráfico del domingo muestra todas las muertes. En la portada web aparece otro texto. “Un efecto dominó de las pérdidas: las muertes por COVID en EU se acercan a las 500 mil”, dice. “Espacios vacíos en ciudades, pueblos, restaurantes, hogares y corazones. Aproximadamente un año desde la primera muerte conocida por el coronavirus en los Estados Unidos, se acerca un número insondable. Ningún otro país ha contado tantas muertes en la pandemia, y cada pérdida ha dejado un número incalculable de dolientes”.

Lo firma la periodista Julie Bosman desde Chicago. “Una nación aturdida por la miseria y la pérdida se enfrenta a un número que todavía tiene el poder de sorprender: 500,000”.

“Ningún otro país ha contado tantas muertes en la pandemia. Más estadounidenses han muerto a causa de la COVID-19 que en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. El hito llega en un momento esperanzador: los casos de nuevos virus han disminuido drásticamente, las muertes se están desacelerando y las vacunas se administran de manera constante”.

Pero existe preocupación por las variantes emergentes del virus, y pueden pasar meses antes de que se contenga la pandemia, agrega Bosman. “Cada muerte ha dejado un número incalculable de dolientes, un efecto dominó de la pérdida que se ha extendido por pueblos y ciudades. Cada muerte ha dejado un espacio vacío en comunidades de todo Estados Unidos: un taburete de bar donde solía sentarse un regular, un lado de la cama sin dormir, una cocina de casa sin su cocinero. Los vivos se encuentran en lugares vacantes que alguna vez ocuparon sus cónyuges, padres, vecinos y amigos: los casi 500,000 muertos por coronavirus”.

Hace un año, cuando el coronavirus se apoderó de los Estados Unidos, pocos expertos en salud pública predijeron que su número de muertos subiría a una altura tan terrible. En una sesión informativa en la Casa Blanca el 31 de marzo, el doctor Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, y la doctora Deborah L. Birx, que coordinaba la respuesta al coronavirus en ese momento, anunciaron una proyección sorprendente: incluso con órdenes estrictas de quedarse en casa, el virus podría matar hasta 240 mil estadounidenses.

“Por muy aleccionador que sea el número, debemos estar preparados para ello”, dijo el Dr. Fauci en ese momento. Menos de un año después, el virus ha matado a más del doble de esa cantidad.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter