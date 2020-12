La amenaza es muy seria: Edomex y CDMX, a semáforo rojo; se quedan sólo actividades esenciales

Ciudad de México a 18 de Diciembre de 2020.- Claudia Sheinbaum, Alfredo del Mazo y Hugo López-Gattel aparecieron juntos como pocas veces durante la pandemia. Los tres coinciden: la amenaza para la zona metropolitana (la Capital mexicana y el Estado de México) es muy seria. Se han tomado decisiones conjuntas para contener la pandemia. Los más de 20 millones de ciudadanos de la gran urbe tendrán que asumir las medidas de emergencia: se pasa al semáforo rojo.

Los gobiernos federal, de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron la suspensión temporal de actividades económicas a partir de mañana 19 de diciembre y hasta enero de 2021 como una medida extraordinaria para reducir los contagios de COVID-19 en la Zona Metropolitana.

El Estado de México y la Ciudad de México entran a partir de este viernes a Semáforo Rojo. Los mandatarios de ambas entidades hicieron un llamado urgente a no hacer fiestas y acudir a los hospitales en caso de tener síntomas de COVID.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la inercia de la epidemia en el Valle de México requiere medidas extraordinarias para lograr que en las próximas tres semanas se reduzcan los contagios.

La Zona Metropolitana alberga a casi la cuarta parte de la población en México y es la zona económica y social con más movilidad.

“Aquí se da una propagación del virus más fuerte. Recordarles que la epidemia del COVID no ha tenido un mecanismo de protección específica, apenas se tendrán las vacunas, sin embargo, necesitamos aplicar estas medidas como guardar la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y la oportunidad de atención. Seguimos viendo que las personas enfermas de COVID tardan demasiado en llegar a la atención médica, hay que acudir lo más pronto posible, sobre todo los mas vulnerables”, dijo el Subsecretario.

Hemos estado siguiendo de cerca la epidemia y mantenemos una excelente coordinación”, agregó López-Gatell.

“Hace 15 días el Presidente hizo un llamado enfático a quedarse en casa, asimismo la jefa de Gobierno y el Gobernador Del Mazo hicieron llamados y se declaró en la Zona Metropolitana estados de alerta por COVID. Esto contribuyó a reducir la movilidad, sin embargo es insuficiente”.

López-Gatell anunció medidas extraordinarias para lograr que en las tres semanas siguientes se reduzcan los contagios. Habrá suspensión temporal de actividades económicas a partir de mañana y hasta enero de 2021 y sólo mantener las esenciales como:

Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero como servicio de entrega. Sectores de energía, manufactura, servicios funerarios, servicios de telecomunicaciones. Estos deberán seguir protocolos de regulación sanitaria. Venta y fabricación de medicamentos. Diversos talleres de reparaciones. Los servicios del Gobierno que cada entidad señale.

SÓLO SALIR LO NECESARIO: AMLO

Esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a la población que sólo debe salir en caso de que sea sumamente necesario y extremando las medidas sanitarias expedidas por las autoridades de la SSa.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal enfatizó una vez más el llamado a quedarse en casa y no realizar fiestas ni reuniones a pesar de las celebraciones decembrinas, pues aunque dijo que se trabaja en ampliar la ocupación hospitalaria y redoblar el cuerpo de médico y enfermeras, si la ciudadanía no toma acciones, la pandemia no cederá.

“Se está llevando a cabo un plan para que entren médicos y enfermeras en relevo, y se pueda atender a todos los enfermos, lo más importante es que procuremos no contagiarnos, lo preventivo, mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos cuidemos, que no se aglutine gente, que no nos reunamos con muchos familiares y amigos que guardemos siempre la sana distancia, eso se recomienda”, subrayó en el recinto federal.

Aunque admitió que la movilidad en la Ciudad de México se ha reducido, aclaró que aún falta mucho para la movilidad “sea sólo la indispensable”.

Hace dos días, López Obrador también llamó a los mexicanos y en especial a los capitalinos a no salir de sus casas “o sólo salir por lo indispensable”, debido a los altos niveles de contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

López Obrador insistió en que “no se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, incluso la recreación”. Repitió: “Prohibido prohibir”. Pero mandó el mensaje de que de hoy al 23 de diciembre, cuando tradicionalmente hay mayor movilidad, la gente se cuide y se recluya en sus casas. “Es un llamado para que todos actuemos”, dijo.

El mandatario pidió a la población extremar las medidas sanitarias para evitar nuevos contagios. Enfatizó que son ocho entidades de la República Mexicana las que están en alerta ante un importante incremento de casos y hospitalizaciones, sin embargo, reiteró que toda la ciudadanía debe cuidarse y “no bajar la guardia”.

Cabe resaltar que la semana anterior, la Jefa de Gobierno de la capital no precisó el color del semáforo epidemiológico aún cuando la prensa formuló la pregunta varias veces. Sheinbaum Pardo enfatizó que la Secretaría de Salud (SSa) daría es información, pero pidió a la población no enfocarse en éste, sino en las medidas para prevenir más contagios y muertes por COVID-19.

“Lo que estamos informando hoy a la ciudadanía es que estamos en alerta por COVID-19, y es importante, fundamental”, que se sigan las cinco reglas ya mencionadas, añadió.

“El color del semáforo lo dirán las autoridades sanitarias”, insistió y pidió los habitantes se confinen y salgan sólo en casos indispensables. En particular, pidió, NO a las fiestas ni reuniones familiares, especialmente por las celebraciones decembrinas.

Más tarde, el Subsecretario Hugo López-Gatell opinó que es “intrascendente” el color en el semáforo de riesgo COVID-19 en el que se encuentra la Ciudad de México porque lo más importante es recordar a la ciudadanía que la capital está en alerta.

“En cuanto al color es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19, emergencia por COVID-19”, dijo el funcionario en el informe vespertino sobre el avance de la epidemia en el país.

López-Gatell respondió de esta forma al cuestionamiento que le hizo un reportero ya que previamente la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum había anunciado que la ciudad se encuentra en estado de alerta.

La última actualización del Semáforo de riesgo colocaba a la capital en el color Naranja con alerta.

“NO FIESTAS”: SMS DE ALERTA EN CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México alertó a todos los ciudadanos a que permanezcan a sus casas ante el aumento en ocupación hospitalaria por pacientes con coronavirus y puntualizó que es “responsabilidad de todos”.

En el mensaje que llegó a miles de habitantes capitalinos, las autoridades pidieron no hacer fiestas ni reuniones ya que el sistema de salud ha reportado un 78 por ciento de ocupación hospitalaria.

“Estamos en Alerta COVID-19. Tenemos 78 por ciento de ocupación hospitalaria. NO FIESTAS, NO REUNIONES FAMILIARES. QUÉDATE EN CASA. ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. Gob CdMx”, puede leerse.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA AL 80%

A nivel nacional, 45 por ciento de las camas de hospitalización general están ocupadas al igual que 38 por ciento de aquellas con ventilador.

Ciudad de México, con 80 por ciento de saturación hospitalaria, y su vecino Estado de México, con 75 por ciento, están en el nivel de riesgo.

Guanajuato, Hidalgo y Baja California también tienen una ocupación por encima del 60 por ciento.

En las camas intensivas o con respiradores también Ciudad de México está a la cabeza con un 69 por ciento de ocupación.

“(La hospitalización) ha crecido en últimas semanas dado que la época invernal, la época en que descienden las temperaturas, es una época en la que también se incrementa la actividad de múltiples virus respiratorios, incluyendo el SARS-CoV-2”, manifestó Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud de la SSa.

El Gobierno mexicano registró el 17 de diciembre 11 mil 799 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 718 muertes por la COVID-19 en la última jornada hasta totalizar un millón 289 mil 298 contagios y 116 mil 487 fallecidos.

Este es el tercer día consecutivo en el que México añade más de 10 mil contagios en el informe técnico diario de la Secretaría de Salud (SSa), que reconoce que el número de casos estimados es de un millón 468 mil 468 al incluir aquellos que esperan una prueba confirmatoria.

De estos casos seis por ciento están activos, es decir, hay 87 mil 337 con síntomas en las últimas dos semanas, informó Cortés.

“Es muy importante cómo este nmero ha ido creciendo, dado que la actividad viral en todo el país y particularmente en la Ciudad de México ha crecido de forma importante en los últimos días”, reconoció el funcionario en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.

Las cifras muestran una tendencia semanal al alza de 17 por ciento en los casos estimados y de tres por ciento en el número de muertes, advirtió Cortés.

Con estas cifras, México es el decimotercer país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Asimismo, México registra más de 900 muertes de la COVID-19 por cada millón de habitantes, lo que lo coloca como el decimotercer país con más decesos en proporción a su población.

El país tiene además un índice de positividad de 40 por ciento, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener este índice entre el cinco por ciento y 10 por ciento.

La Secretaría de Salud reveló esta semana que uno de cada cuatro mexicanos, el 25 por ciento de la población, ya estuvo expuesto al nuevo coronavirus tras un estudio preliminar de anticuerpos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

