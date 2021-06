Kim confiesa verdaderas causas de su divorcio de Kanye

(AGENCIAS) 11 de junio de 2021.- La serie que hizo pública la vida íntima de las Kardashian llegó a su fin, y no podía ser de otra manera que con explosivas declaraciones de parte de la más famosa del clan. En la última emisión, Kim habló por primera vez de los problemas que tuvo con su esposo, Kanye West, el año pasado.

La estrella de reality detalló las necesidades que sentía que no estaban siendo cubiertas por el rapero, quien se especula tiene ya un romance con la modelo Irina Shayk.

En la emisión de este 10 de junio, Kim tuvo una sincera platica con su mamá, Kris Jenner, en la que le revela que está pasando un muy mal momento en su matrimonio y ha sentido que lo mejor sería separarse porque no tiene una verdadera conexión con el papá de sus hijos.

“Siento que he trabajado tan duro en la vida para lograr todo lo que quería y he estado a la altura de mis expectativas y logrado 10 veces más de lo que pensaba que era humanamente posible, pero no tengo una persona con quien compartir eso”, dijo Kim.

En un punto, Kim confiesa que llegó a sentir envidia de las parejas de sus hermanas por detalles tan simples como compartir rutinas de ejercicio, algo que nunca pudo hacer con Kanye.

«Todos los días Khloé, Tristan y yo entrenábamos a las 6 a.m., los tres, y yo estuve completamente sola durante ocho meses en cuarentena y tenía tanta envidia de eso, de esas pequeñas cosas que no tengo. Tengo todo lo extravagante que te puedas imaginar y estoy agradecida por eso, pero creo que estoy listo para las experiencias más pequeñas que creo que significarán mucho», dijo Kim.

La socialité confesó a su mamá que supo que ya no podía seguir casada con el papá de sus hijos justo después de la celebración de su cumpleaños 40, pues en ese momento notó que ella y su esposo estaban en sintonías completamente distintas.

“Después de cumplir 40 este año, me di cuenta de que no quiero un esposo que vive en un estado completamente diferente», explicó. “Pensé ‘Oh, Dios mío, es cuando nos llevamos mejor’, pero eso es triste para mí y eso no es lo que quiero. Quiero a alguien con quien tenga los mismos programas favoritos. Quiero a alguien que quiera hacer ejercicio conmigo”, explicó.

Por si esto fuera poco, justo en medio del revuelo que han causado sus fotos junto a Irina, Kanye dejó de seguirla en las redes sociales, al igual que a sus ahora ex cuñadas, lo que podría simbolizar el fin de la paz que hasta ahora había reinado en la separación.

Hace apenas unos días la propia Kim felicitó al rapero por su cumpleaños y le aseguró que siempre lo iba a querer. Hasta el momento no existe una confirmación del presunto romance entre West y la ex de Bradley Cooper.

