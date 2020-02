Kate del Castillo se reunió con las Lagartonas para celebrar 25 años de amistad

(AGENCIAS)

26 de Febrero de 2020.- Si hay algo que Kate del Castillo había querido hacer desde que pudo regresar a México tras el escándalo en el que se vio involucrada con el Chapo Guzmán, es reencontrarse con su grupo de amigas conocido como “Las Lagartonas”.

Incluso, en su conferencia de prensa para celebrar que podía volver al país sin miedo a que fuera aprehendida, Kate había expresado su deseo de juntarse de nuevo con Fabiola Campomanes, Montserrat Oliver, Yolanda Andrade y Roxanna Castellanos.

“Las adoro a mis amigas y sé que ellas me quieren a mí también y habrá un momento pronto en el que nos sentaremos todas a platicar y que me digan por qué están enojadas como lo hizo mi familia en su momento y está bien y lo asumo”, expresó en diciembre de 2018.

El tiempo pasa volando y llegó el momento de ese reencuentro, que fue documentado en las redes sociales de Fabiola, Roxanna y Montserrat, quienes compartieron las selfies del recuerdo además de mensajes en los que se reiteran su amistad.

“Qué buenos momentos …. Siempre hará falta tiempo .. Nos hiciste falta JOE @yolandaamor Las Amo a Cada una. Siempre lo haré y siempre aquí estaré”, aseguró Roxanna Castellanos. Mientras, Fabiola escribió: “Gracias por este reencuentro las amo” y Montserrat señaló: “¡Amigas por más de 25 años!”.

La gran ausente en este reencuentro de “lagartonas” fue Yolanda Andrade , quien en varias ocasiones ha expresado que no perdona a Kate del Castillo por la delicada situación en que la puso al estar involucrada con El Chapo Guzmán.

La última vez que Yolanda habló al respecto fue precisamente en diciembre de 2018, cuando se enteró que Kate ya podía volver a México.

“Me da mucho gusto que venga a ver a sus papás, sus papás la han pasado mal también. No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos (muy unidas), todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, soy la única que no (ha hablado con ella)”, dijo durante un evento realizado en la CDMX.

Sobre los motivos por los que decidió terminar con su amistad, Yolanda Andrade dijo: “Ha sido un deseo de ella hacer una película y yo creo que todo lo que le ha pasado se ha convertido en una película. A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé qué, yo ni siquiera iba a hacer un personaje de su película. Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita, en este momento, yo creo que ninguna de las dos [tiene intenciones de reencontrarnos]. Por lo menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola”.

En esa ocasión Yolanda Andrade dejó claro que no tiene intensión de hacer las paces con ella, pues lo que sucedió no se puede olvidar.

“No se trata de pedir ni ofrecer disculpas, se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella no perdió nada y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ya no”, aseguró la conductora.

