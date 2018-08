Kate del Castillo podrá volver a México si cuenta con el apoyo de AMLO

(AGENCIAS)

02 de Agosto de 2018.- Luego de dos años de ausencia del país, Kate del Castillo comentó en su viaje a Colombia, donde graba la siguiente temporada de la Reina del Sur, que sería increíble contar con el apoyo de AMLO.

La actriz mexicana acaparó la atención después de que el actual presidente electo, Andrés López Obrador, se pronunciara al respecto, sobre el caso de Kate del Castillo.

“Desde luego que debe de procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella (Kate del Castillo) y cualquier ciudadano merece ser respetado”, señaló AMLO ante medios de comunicación.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, significa para la actriz algo benéfico.

“A mí me da mucha tranquilidad saber eso y que sea un presidente que vaya a respetar los derechos humanos, que se me respete a mi como ciudadana, mujer y que me dejen en paz”.

“Me dio mucho gusto, no dice mucho desde luego, pero a mi me conviene y me gustó lo que dijo… vamos a ver qué pasa”, comentó la protagonista de Ingobernable, a través del podcasts de Neteando con Kate y Jessica.

“Me dio miedo cuando vi algunas noticias sobre lo que dijo, por si era algo positivo o negativo, pero ya que lo leí me dio alegría. Quisiera estar en diciembre para pasar Navidad con mis papás en México”.

“Tengo ganas de volver a mi país, regresar bien, sin miedo. Si tengo el apoyo del gobierno, que es lo que no he tenido, pues imagínate para mí será increíble”.

El caso de la protagonista de La Reina del Sur resulta complicado, ya que no ha podido volver a su país, desde que se abrió un proceso en su contra luego de conocerse que se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán cuando este era prófugo de la justicia.

