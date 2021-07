Kanye West llora en público por haber perdido a su familia

(AGENCIAS) 23 de julio de 2021.- Kanye West lo volvió a hacer: tuvo un arranque emocional en pùblico. Como Quién reportó hace unos días, el rapero acudió con su ex esposa, Kim Kardashian al Museo de Arte Asiático de San Francisco en compañía de sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm. Luego, la pareja volvió a separarse para retomar sus respectivas actividades.

Hace unas horas, Kanye acudió al Estadio Atlanta’s Mercedes-Benz, donde se organizó una fiesta de escucha de su más reciente álbum, Donda donde volvió a tener otro momento “emocional”.

Durante la presentación el rapero interpretó la canción que da nombre al disco (y que está dedicada a su mamá, la fallecida Donda West). Para ello, el cantante recurrió a una máscara que le cubría toda la cabeza.

Pero lo que más llamó la atención fue que Kanye estuvo de nueva cuenta con Kim y sus hijos, quienes acudieron al estadio para apoyarlo en este momento tan importante de su carrera. Bueno, hasta Khloé Kardashian estuvo ahí.

Quizá fue la emoción de presentar su nuevo disco o tal vez se debió a que su ex esposa e hijos estaban ahí, pero el chiste es que rompió a llorar mientras interpretaba «Love Unconditionally”. Con voz entrecortada rapeaba sobre «perder a mi familia”.

Aún no hay reportes de la reacción de Kim Kardashian sobre este nuevo bajón de su ex, pero varios medios como el New York Post aseguran que Kanye demostró una vez más que aún no ha superado el hecho de que su matrimonio acabó.

Donda es la continuación del disco gospel de 2019 Jesus Is King, que ganó un Grammy al Mejor Álbum Cristiano Contemporáneo. Su lanzamiento se retrasó un año debido a la pandemia y aunque es uno de los discos más esperados del álbum, y con todo y esta fastuosa presentación… el disco todavía no está disponible en plataformas.

