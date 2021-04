JZI se compromete con ANIEP

Torreón, Coahuila a 29 de Abril de 2021.- Avanzando con la difusión de su propuesta legislativa en todos los sectores de la sociedad, el candidato del PAN a diputado federal por el distrito 05 de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se reunió este jueves con los integrantes de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) “Justo Sierra A.C.”.

Junto a Fernando Izaguirre Valdés, aspirante por el distrito 06, ambos candidatos hablaron de la relevancia que tiene la participación ciudadana en las casillas. Pidieron, además de su confianza y voto, inmiscuir a hijos, familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo en la contienda electoral, al tratarse de un tema que incluye a todos como sociedad.

En el encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio América, el Presidente de la ANIEP, Rodolfo Silva Rosales, hizo un resumen del impacto que el terreno de la educación ha enfrentado durante los últimos años y como uno de los más afectados a raíz de la pandemia, con la suspensión de las actividades escolares y el cierre de instituciones privadas.

“Esta no es la elección de Fernando Izaguirre, de Jorge Zermeño o de Marcelo Torres; es la elección de México donde cada uno de nosotros tenemos algo que hacer y que decir”, así lo dijo Zermeño Infante al reconocer la formación integral que los niños y niñas de este país reciben en las aulas. En esta línea, estableció el compromiso de trabajar por destinar recursos específicos a la infraestructura educativa, así como el acceso a la instrucción académica a través de becas y estímulos diversos.

“Quiero pedirles su confianza; no quiero ser y no quiero que seamos mexicanos ausentes al no tomar decisiones que se reflejen el 06 de junio en todo México”.

