Julio César Chávez: «Sí estoy un poco preocupado, pero arriba del ring me la voy a rifar»

Ciudad de México a 15 de junio de 2021.- Julio César Chávez tendrá su última pelea de exhibición ante Héctor ‘Macho’ Camacho Jr el próximo sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco y en entrevista aseguró que a pesar de su edad lo dejará todo arriba del ring.

«Va a pasar lo que Dios quiera, pero no voy a hacer quedar mal a nadie de los que vayan al Estadio Jalisco, voy a hacer una exhibición del agrado de toda la gente y si tengo que morirme arriba del ring, pues que a toda madre», mencionó.

El boxeador está consciente de las consecuencias y confesó que después de aceptar la pelea comenzó a pensar en todos los riesgos.

«He sentido un poco de temor hacia mí mismo, sé del peligro que corro, es una exhibición, pero mi nariz, un mal golpe me puede venir un derrame cerebral, debo de tener mucho cuidado, pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, pero ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del gran campeón mexicano».

A pesar de eso, el histórico campeón afirmó que arriba del ring se la va a rifar.

«Estoy tocando madera… he boxeado cinco rounds, pero he terminado ahogado, bien cansado, la exhibición la hice a cuatro porque no vaya a ser que me pase algo, si estoy un poco preocupado, pero arriba del ring estando bien me la voy a rifar y me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que Dios quiera».

La pelea de exhibición sólo constará de cuatro rounds, ya que el pugilista explicó que como ya está viejito le bajó a cuatro.

«Me ha costado mucho trabajo, esta es la última exhibición que hago, porque el cuerpo no me da para más, me ha costado boxear, acuérdate que mi nariz está lastimada, es muy peligroso quitarme la careta, pero aún así me la voy a quitar, iban a ser cinco rounds, pero como ya estoy viejito le bajé, a cuatro», finalizó.

