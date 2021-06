Julio César Chávez: «Me quiero quitar la careta, pero podría darme un derrame; no vale la pena»

(AGENCIAS) 17 de junio de 2021.- Un conmovido Julio César Chávez habló este miércoles previo a su pelea de exhibición ante Macho Camacho Jr. este sábado en el Estadio Jalisco de Guadalajara, en donde aseguró que se quiere quitar la careta, pero que no vale la pena arriesgar su vida en el ring.

Además, el legendario boxeador mexicano manifestó su enojo ante su familia luego de llevar al doctor que le operó la nariz previamente, mismo que le aseguró que pude sufrir lesiones graves si no usa la protección adecuada durante la pelea.

«No vale la pena, simplemente yo hice una promesa donde ahora mi familia se me echó encima. Estoy triste porque yo quiero quitarme la careta, estoy enojado porque hasta me trajeron al doctor que me operó de la nariz y me dijo que es imposible que me la quite porque puedo terminar con un derrame cerebral», comentó Chávez.

Finalizó comentando muy nostálgicamente sobre si usará o no la careta: «Vamos a ver el sábado a ver si me quito la careta o no, yo estoy en lo mismo y va a pasar lo que tenga que pasar».

El Estadio de la Calzada Independencia será testigo de otra pelea de exhibición por parte de Julio César Chávez, que a pesar de que pasan los años, sigue generando en el pueblo mexicano mucha pasión por el boxeo.

