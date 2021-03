Julio César Chávez dirá adiós a las peleas de exhibición ante el hijo del Macho Camacho

Ciudad de México a 17 de Marzo de 2021.- Julio César Chávez le dirá adiós al boxeo de manera definitiva, al anunciar que la pelea de exhibición que sostendrá ante Héctor «Machito» Camacho el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco, ahora sí será la última que realice en su vida.

El gran campeón mexicano subirá al cuadrilátero ante el heredero del puertorriqueño, en una función que servirá de homenaje para uno de sus máximos rivales: Héctor «Macho» Camacho, a quien enfrentó y derrotó por decisión unánime el 12 de septiembre de 1992 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

«Cuando me propusieron hacer la esta pelea de exhibición con el hijo del Macho Camacho dije que no porque él está muy joven, pero cuando me dijeron que se trataba de hacerle un homenaje a su padre, para mi amigo que en paz descanse, quien fue mi rival no dudé en aceptar por el gran aprecio que le tuve, fue un gran peleador, sumamente difícil y a quien nadie pudo noquear.

«También lo acepté porque se trata de mi última pelea de exhibición. La verdad es que mi cuerpo ya no da para más. Soy una persona que tiene como hábito hacer ejercicio todos los días, pero subirse a un ring es totalmente diferente, así que es la última exhibición que hago», mencionó Julio César Chávez en conferencia de prensa.

Muy a su estilo, el considerado como el mejor boxeador de la historia que ha dado México, agregó en tono de broma que el Macho Camacho: «Ahorita debe estar muy enojado por la chinga que le voy a poner a su hijo».

Pero para que la despedida de Chávez esté completa, en la misma gala boxística, también se presentarán sus hijos Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

Omar firmará su trilogía ante el hermano del Canelo Álvarez, Ramón «Inocente» Álvarez, quien ganó la primera de las batallas, por decisión unánime, en el 2014, siendo derrotado tres años después por el menor de los Chávez por nocaut técnico en el segundo round, mientras que Chávez Jr. aún no tiene oponente, el cual dará a conocer en los próximos días.

«Es mi última exhibición y por eso metí a Julio y a Omar para tener ese recuerdo en vida, de pelear los tres en una misma función.

