Julio César Chávez asegura que «le hubiera puesto una chinga» a Mayweather Jr

15 de Enero de 2021.- Julio César Chávez defiende su legado y asegura que le hubiese ganado a Floyd Mayweather Jr si ambos hubiesen coincidido en su mejor momento deportivo dentro de las 140 libras.

Mediante una discusión en Twitter, el excampeón mundial mexicano manifestó que «ni en Marte ni Júpiter le hubiera ganado pero aquí en esta tierra, en 140 libras, le hubiera puesto una chinga a los dos juntos. Si (José Luis) Castillo le ganó en 135 libras, que era mi sparring».

En dicho comentario, Chávez se refiere a la primera pelea que ‘Money’ tuvo con José Luis Castillo, donde el estadounidense se quedó con la victoria tras una polémica decisión de los jueces el 20 de abril de 2002.

A quien sí enfrentó Julio en su momento fue a Roger Mayweather, tío de Floyd. De hecho, en las dos ocasiones en que se vieron las caras la victoria fue para el sonorense.

Tyson también cree en la grandeza de Chávez sobre Mayweather

Cabe recordar que hace unos días, Mike Tyson aseguró en su podcast Hotboxin’ with Mike Tyson: «Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings».

De hecho, ‘Iron Mike’ puso a Sugar Ray Leonard por arriba del propio Mayweather Jr.

