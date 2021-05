Juan Reynoso: «Estaré eternamente agradecido con los jugadores»

Ciudad de México a 31 de mayo de 2021.- Juan Reynoso grabó su historia con letras de oro en Cruz Azul. El técnico peruano fue el encargado de acabar con los casi 24 años sin título de Liga MX en la Noria, algo que nunca podrá olvidar y una distinción que dedicó a Enrique Meza, quien lo inició en los banquillos.

«Tengo que agradecerle a la vida, al fútbol, me siento arropado, agradecido, los jugadores son todo, voy a aprovechar a agradecer a mi familia, a todos, el Profe Meza fue fundamental para que Juan Reynoso esté aquí, me trajo como jugador, fui su auxiliar y él me decía ojalá que alguien acabe con este suplicio, esta medalla es de él, hablé con él en la tarde y no lo sabe pero es para él, es más azul que nadie», comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado mencionó a su grupo de jugadores y lo importante que es para ellos haber roto esta sequía sin campeonato.

«No hablo por Juan Reynoso, hablo por todo el grupo, los he visto llorar en los momentos duros, pero hoy los vi llorar de felicidad. Me rompen el alma porque es gente que estuvo muchos años en la institución, añoraban esto, lo merecían».

Finalmente, sobre los fantasmas y demás que pudieron aparecer tras el gol de Santos, fue claro y ventiló lo que se platicó en el entretiempo.

«Emocionado, fue mucho mérito de ellos, la charla de medio tiempo fue charla de amigos, no podíamos dejar pasar esta oportunidad, salieron con todo el corazón, voy a estar eternamente agradecido de su disposición, de haber entrado a la historia de este club», concluyó.

