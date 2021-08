Joven no binaria llora en clase virtual porque no le dicen compañere

En redes sociales se viralizó el video de una joven que rompió en llanto durante una clase virtual luego de que uno de los estudiante le dijera ‘compañera’ y no ‘compañere’, ya que ese adjetivo es el correcto para llamar a las personas que se identifican como género no binario.

Recordemos que las personas no binarias son quienes no sienten identificación ene le género correspondido, es decir no se identifican como hombre o mujer aunque puedan gustarle cosas de ambos géneros. Además utilizan la terminación “e” y el pronombre “elle” para nombrarse o que otros les nombren.

En ese sentido, la señorita rompió en llanto cuando uno de sus compañeros le llamo en modo femenino diciéndole «compañera», reacción que refutó con un grito y un posterior llanto a lo que al parecer su docente pide disculpas y le dice: «Perdón, una disculpa compañere» y continúa explicando la clase.

Rápidamente el fragmento de la clase fue difundido y viralizado en las plataformas sociales donde los internautas no han parado de reaccionar al respecto. Unos, apoyando la postura de la compañere, ya que las personas deben ser llamadas por el género donde se sientan identificados, pero añaden que fue un poco exagerada la forma en que aclaró el término.

Otros internautas por su parte, han criticado y se han burlado de la reacción, ya que consideran dramática la manera en que reaccionó frente a un compañero que a primera vista se oye respetuoso y decente. «Hay maneras más claras y menos showceras de decir las cosas».

¿Qué es el género no binario?

Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, las personas del género no binario —también conocido como genderqueer, agénero o bigénero— son aquellas que no se identifican ni con hombres o mujeres, sino que más bien cumplen con características tanto del género masculino y femenino.

La organización explica que la gente del género no binario no están confundidas con su identidad de género y no es lo mismo que ser intersexual, que es cuando una persona tiene anatomía o genes que no encajan en las definiciones típicas de «masculino» o «femenino».

Las personas no binarias usualmente nacen con cuerpos que «cumplen» con las definiciones de hombre y mujer, sin embargo, su identidad de género innata es algo diferente a ser masculino o femenino.

De acuerdo con lo narrado por el usuario de Tiktok, Luis Hernández, esto dio inició en una discusión de un chat mientras en la clase en línea hablaban sobre el suicidio.

“Esta chicx no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona…pero cuando dijo género esta chavx se alteró”, contó el joven, quien nombra en femenino a la persona binaria.

Explicó que aunque los profesores pidieron que siguieran con la clase la discusión continuó con el momento que fue difundido en redes sociales.

“Lx chavx siguió interrumpiendo la clase diciendo que el suicidio afecta más a los LGBT y el profesor sacó una experiencia muy personal para darle a la chica gusto. Se acabó la clase y a la hora de las preguntas, lx chicx con lo mismo, solo acusó a los profes de homofóbicos”, añadió.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet