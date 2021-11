José Joel revela su buscará meter a prisión a Sarita Sosa

(AGENCIAS) 23 de noviembre de 2021.- José Joel, hijo de Anel Noreña y José Romulo Sosa Ortiz, mejor conocido como ‘José José’, reveló si está dispuesto a permitir que su media hermana Sarita Sosa vaya a prisión por los actos y actitudes que ha tomado desde el 2019, cuando falleció su padre, el también llamado ‘Príncipe de la canción’.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, José Joel confesó que aunque no le desea el mal a su media hermana, si ella llegara a pisar la cárcel sería porque ella se lo buscó al mentirle a los jueces estadounidense y por vender propiedades ajenas.

“No es que la quiera mandarme desgraciadamente sus acciones la tienen con un pie en la cárcel, ella no puede estarle mintiendo a los juzgados y a las leyes americanas, ella no puede salir y decir que es la única hija de José José y que todo mundo está muerto y nosotros no existimos porque eso es mentira y es un delito federal”, dijo.

“No puede estar vendiendo propiedades que no le corresponden porque eso es un delito federal también, no es que yo y mi hermana o mi madre le deseemos el mal o queramos lastimar o dañar, simplemente sus acciones la están llevando a un lugar de cárcel”, añadió José Joel.

Además, comentó que el proceso testamentario avanza lento, pero favorable y que tras un largo periodo de tiempo ya pudieron hacer que la marca de José José esté bajo el nombre y supervisión de Anel Noreña, y que el proceso de la sucesión testamentaria sigue su curso.

“Hemos ido resolviendo. Lo importante ya está establecido que es que está el testamento. Nosotros logramos aterrizar el nombre, la marca de José José, que eso es importantísimo para que sigamos acomodando lo que se viene”, aseguró el hijo de José José.

José Joel confesó que tanto él como su madre y su hermana Marisol por el momento sólo se habían estado concentrando en que la imagen y la marca de José José quedara bajo la supervisión de Anel, para poder poner en alto el nombre del famoso cantante, no para cobrar las regalías.

“A nosotros nos importa más esa parte, que el nombre y la imagen de mi papá esté en lo alto, ya si las regalías, las casa, lo otro, iremos viendo. Lo que primero nos interesó y ya pudimos aterrizar fue eso, la marca de José José ya es parte de la familia Sosa Noreña y en base a ello ya podemos seguir trabajando en lo demás”, dijo José Joel.

Cabe destacar que José Joel también habló sobre la relación que tuvo su madre Anel Noreña con el histrión Andrés García, hace varios años, y aseveró que su madre era muy hermosa en su juventud, por lo que considera que no solo Andrés quería con ella.

Sumado a ello, también reveló que luego de que su padre José José comenzara una nueva vida con Sara Salazar, madre de Sarita Sosa, tanto él como su hermana Marisol incitaron a su madre a salir con más personas, pero se habría negado.

“Fue muy curioso porque 10 años después ya que mi papá tenía la relación con esta señora (Sara Salazar), Marisolita y yo la incitamos a decir ‘puedes salir y rehacer su vida’, pero la verdad es que ella siempre se mostró fiel a la memoria de mi papá y al hecho de que se casó de por vida con José Romulo Sosa Ortiz y ahorita la verdad es que está muy tranquila y ahorita ya ni le volvemos también», concluyó José Joel.

