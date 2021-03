Jornada 11 Liga MX del Clausura 2021

Ciudad de México a 11 de Marzo de 2021.- Este viernes 12 de marzo comenzará la jornada 11 del Torneo Guardianes Clausura 2021 con el enfrentamiento entre el Puebla y el Atlas, equipos que atraviesan un gran momento en el torneo y buscan acercarse a los puestos de clasificación directa. Posteriormente la misma noche se medirán Juárez y Pumas, dos equipos de la zona baja de la tabla con el objetivo de situarse dentro de los doce primeros.

El día sábado habrá tres interesantes duelos directos entre escuadras con realidades similares dentro del Guardianes 2021. Tigres y Mazatlán se enfrentarán con la misión de no caer de los puestos de reclasificación y luego Rayados visitará al líder Cruz Azul con la ambición de arrebatarle puntos y recortarle pasos en la lucha por la primera plaza. Casi al mismo tiempo, Tijuana y Santos buscarán mantener su lugar entre los contendientes a los puestos de clasificación directa.

La actividad futbolística del día domingo iniciará con el Toluca ante el penúltimo clasificado Pachuca con el reto de no perderle las pisadas a los tres primeros lugares. Después, jugarán Querétaro vs San Luis en un partido al filo del repechaje, para que en la noche se cierre la jornada dominical con broche de oro en Guadalajara con el Clásico Nacional, Chivas vs América.

La fecha 11 del Guardianes Clausura 2021 finalizará el día lunes con el compromiso entre León y el colero Necaxa en una oportunidad para ambos de reaccionar y meterse en el torneo.

