Jorge Zermeño gana pase directo a la Cámara de Diputados

Torreón, Coahuila a 04 de febrero del 2021.- La Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó el registro de candidatos a diputados federales por la vía plurinominales, en los que se encuentra el alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante.

Zermeño ya había anunciado que pediría licencia a su cargo a finales de febrero y que regresaría a ocupar la Presidencia de Torreón, una vez que concluyera la contienda electoral. Nunca mencionó por cuál distrito lucharía, aunque se especuló que sería por el V.

Según se dio a conocer, el grupo del propio ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa logró colocar a varios personajes que lo acompañaron cuando ocupaba la Presidencia de la República en los que figuran su propia esposa Margarita Zavala, quien se disputará la diputación por el distrito 10 de la Ciudad de México que abarca la alcaldía Miguel Hidalgo.

Otros de los candidatos serán: Francisco Ramírez Acuña, quien se desempeñó por un tiempo como secretario de Gobernación; Ana Teresa Aranda, ex directora del DIF; Roberto Gil Zuarth, su ex secretario particular, Jorge Zermeño, su compadre y ex embajador en España, Miguel Alcántara, ex subprocurador, otro de los que regresa es Santiago Creel Miranda.

Estos nombres ya fueron aprobados por la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, para contender en las próximas elecciones por una diputación federal el domingo 6 de junio.

