Jorge ‘El Burro’ Van Rankin revela que intentó ‘ligarse’ a Andrea Legarreta

Ciudad de México a 03 de agosto de 2021.- Jorge “El Burro” Van Rankin reveló que hace algunos años intentó ligarse a Andrea Legarreta, así lo reveló el conductor en el programa de ‘Miembros al Aire’, donde compartió algunas técnicas de ligue que desde su parecer, nunca fallan.

Durante la emisión del canal Unicable, “El Burro” explicó que con la frase ‘Luces exquisita’, se pudo ligar con varias mujeres, pues con el humor que lo caracteriza, esa técnica era infalible, algo que aplicó en la conductora de ‘Hoy’ cuando coincidieron en un bar.

“Una frase que nunca me ha fallado, ya cuando vas con todo, te le quedas viendo así, bonito, agradable, y le dices: ‘¿sabes qué, reina? Luces exquisita’. Esa nunca falla”, contó Jorge “El Burro” Van Rankin.

Sin embargo, Mauricio Castillo desmintió que esa técnica sirviera para conquistar a las mujeres, pues anteriormente Alessandra Rosaldo expresó que también “El Burro” intentó cortejarla, pero que en realidad fue todo un fracaso.

Van Rankin replicó y aseguró que en una ocasión se la dijo a Andrea Legarreta, cuando aún no conocía a Erik Rubín. De acuerdo al presentador, Andrea accedió y comenzó a bailar con él.

“A Legarreta también me la ligué, en un antro… No sé cómo se llama, no conocía ni a mi querido Erik. Yo llegué, en dos segundos estaba bailando conmigo”, aseguró.

Finalmente, Jorge explicó que aunque la frase no es muy elegante, la forma divertida en la que la aplica es importante a la hora de intentar ligar a una mujer. Además, aclaró que jamás le ha faltado al respeto a ninguna dama.

