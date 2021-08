Joel Huiqui recuerda con horror la balacera en el estadio TSM

Torreón, Coahuila a 20 de agosto de 2021.- El ex futbolista Joel Huiqui recordó los momentos de terror que vivió hace 10 años, cuando el 20 de agosto de 2011, una balacera en el exterior del Territorio Santos Modelo rompió de golpe el encuentro de la jornada 6 entre Santos Laguna y Monarcas Morelia.

“Creo que iba al minuto 40 cuando empiezan los primeros disparos. Yo me di cuenta hasta que vi correr a Vilar que estaba hasta la otra portería. Él ya venía casi en la media cancha y me doy cuenta que había disparos. Eran muy fuertes. La gente empezó a correr y comenzamos a correr para donde podíamos”, rememoró.

“Entre más pasaba el tiempo se escuchaban más fuertes los disparos y mi reacción fue ir a resguardarse a la banca. Me metí atrás con otros compañeros. Ahí nos escondimos esperando a que pasaran los disparos y no pasaban, cada vez eran más fuertes. Fue una experiencia horrible, porque no sabes qué va a pasar”.

Huiqui habló de la reacción y recorrido hacia la banca de Santos Laguna, donde estuvo refugiado para previamente moverse al túnel de los vestidores, donde varios futbolistas y aficionados llegaron buscando su seguridad.

“La gente empezó a saltar a la cancha y ahí es cuando nos vamos hacia el vestidor. Empezamos a correr y el trayecto de la banca hacia el vestidor se me hizo eterno, porque vas corriendo y vas escuchando disparos, pensando que te puede tocar alguno”, comentó.

Mientras todo eso ocurría, la transmisión de TV Azteca seguía y tanto los narradores como el reportero en cancha, poco a poco hablaron de la confusión y terror que causaron los ataques al entonces Director de Seguridad Pública de Torreón, Adelaido Flores.

“El camino de ahí hacia el túnel del vestidor, te sientes vulnerable, porque vas corriendo y vas escuchando los disparos y cada vez más fuerte y constantes y sí piensas que te puede alcanzar alguna bala. Fue un poco de miedo”. “A nivel mundial fue una anécdota fea. Yo nunca supe si fue dentro o fue afuera, pero al final te quedas con que fue una situación desagradable”, concluyó.

