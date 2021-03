Joel Díaz, entrenador de Avni Yildirim, recibe amenazas de muerte por perder con Canelo Álvarez

(AGENCIAS) 08 de Marzo de 2021.- El triunfo de Saúl Álvarez sobre Avni Yildirim sigue dando mucho de qué hablar, al asegurar Joel Díaz, manager del boxeador turco, que ha recibido amenazas de muerte por ‘dejarse’ ganar por el Canelo.

El entrenador mencionó que los mensajes van enfocados a que le entregó la pelea al pugilista mexicano, al ya no dejar salir a Yildirim al cuarto asalto, decretándose así el nocaut técnico a favor del mexicano, el pasado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

«Hay mensajes que tengo de gente de Turquía en los que me dicen que me van a matar porque vendí a Yildirim, que en vez de mejorarlo lo empeoré, que todo lo que dije está peor. De hecho, me dicen que cuánto me pagó el Canelo por poner a su peleador en esa posición. ‘Eres mexicano, el Canelo es mexicano y sabemos que te pagó unos millones dólares para poner a Yildirim'», mencionó Joel Díaz en entrevista con Ernesto Amador.

Tan fuerte resultó la derrota para Yildirim que el boxeador no desea volver a Turquía, al pensar que deshonró a su país.

«No me vendo para que lastimen a un peleador. Si el boxeador gana y se ve bien, yo gano y me veo bien, así que yo deseaba que mi peleador se luciera, que dijeran ‘qué pelea dio este cabrón y Joel lo entrenó’, pero no es mi culpa que el boxeador no hiciera caso, porque no hizo nada de lo que trabajamos», agregó Díaz.

Joel añadió que Yildirim se siente apenado por todo lo que pasó, a tal grado de que se la pasó llorando en el vestidor, tras la derrota.

«Siente que defraudó a su patria y no quiere volver a Turquía. Lloró en el baño y no decía nada».

