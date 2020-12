Joao Maleck no habría estado asegurado en accidente

Torreón, Coahuila a 04 de Diciembre de 2020.- Martha Álvarez Ugena, madre de María Fernanda Peña, victima de Joao Maleck, ha cuestionado la póliza de seguro que tenía el futbolista en el auto con el que propició el accidente con el que dos personas perdieron la vida.

En este sentido Álvarez pidió a la aseguradora que diera claridad en cuanto al tema de la pólizas y los pagos, pues indica que existen dos cláusulas que excluyen al futbolista de la cobertura con su seguro porque en ese momento no contaba con licencia de conducir y se encontraba en estado de ebriedad.

“El Sr. Joao Maleck no contaba el día del siniestro ni cuenta con una licencia de manejo a la fecha, ni tampoco cuenta con ningún documento oficial que le acredite un domicilio. Además de ir en estado de ebriedad”, aseguró en la carta.

“Pido de manera respetuosa a la compañía Zurich tome ‘especial’ cuidado en la investigación y la decisión a tomar si es o no procedente el pago de este seguro”, indicó en dicha carta.

Fue en el pasado 23 de junio de 2019 donde fallecieron María Fernanda y su esposo, Alejandro Castro, delito del que ya fue juzgado y también condenado con 3 años, 8 meses y 15 días de cárcel, pero que a su vez le da acceso a la fianza.

Con eso puedes pagar una cantidad para poder cubrir los daños que propició con el accidente. Mismo que asciende a 3 millones de pesos, debido a que la sentencia es menor a los 4 años. En caso de realizar el pago, estaría a unos días de salir de prisión.

“La vida de mi hija no tiene precio, nunca me he vendido no me venderé jamás”, mencionó la madre de la víctima.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...