JLo y ARod siguen juntos: «Estamos trabajando algunas cosas», aseguran

(AGENCIAS) 14 de Marzo de 2021.- Ayer las redes sociales se «incendiaron» tras la publicación de la noticia de la cancelación de la boda entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, lo que generó todo tipo de memes y comentarios, acerca de dejar de creer que el amor existe, pero hoy hay una nueva esperanza.

La pareja envió un brevísimo comunicado de prensa, en el que aseguran que no se han separado, por lo que quizá aún podríamos ser testigos de una futura boda. Además, la información de que no hay una ruptura fue confirmada a por una fuente cercana a ‘J-Rod’.

«Todos los informes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas», fue la escueta misiva que hizo llegar JLo y ARod. En tanto, el informante confirmó que la cantante y el ex beisbolista «nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron a una mala racha. Pero no rompieron».

Otra cosa que la fuente quiso dejar en claro fue que los rumores que surgieron hace un mes, de que Alex había tenido una aventura con Madison LeCroy de ‘Southern Charm’, «no tuvo nada que ver con los malos momentos que pasaron (…) Ella trabaja en República Dominicana y él en Miami.

«Es difícil verse, especialmente con la cuarentena y el Covid-19, pero quieren tratar de permanecer juntos», compartió el amigo de Jennifer y Rodriguez. Esta respuesta se da después de que la prensa mundial, incluido Quién, reportara que la boda de la pareja se había cancelado y que había un truene.

La información que publicó primero Page Six aseguró que López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, se habían separado; ella sí está lejos de su hogar porque se encuentra en la filmación de su próxima película y él no pudo acompañarla ya que está atendiendo temas relacionados con sus negocios y vida pública.

¿Boda?

Aunque han revelado en conjunto que tienen la intención de seguir luchando por su relación, JLo y ARod no se refirieron a qué pasará con su tan planeada boda, que ha querido hacer después de comprometerse, durante una escapada romántica por Bahamas en 2019. No han podido llegar al altar por la pandemia de Covid-19.

Aunque al final quizá no se lleve a cabo la fastuosa y tan anhelada fiesta, como lo dejó entrever la propia Lopez a principios de este año: «Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos», explicó.

