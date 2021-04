Jennifer Love Hewitt denuncia comentarios sexistas sobre su cuerpo

(AGENCIAS) 05 de Abril de 2021.- La actriz Jennifer Love Hewitt comenzó su carrera en Disney y muy pronto se convirtió en una de las estrellas juveniles más populares de la década de los 90 con películas como ‘Sé lo que hiciste el verano pasado’ o ‘Las Estafadoras’. Desgraciadamente, su figura solía recibir mucha más atención que su talento interpretativo, y en aquel momento ella no comprendía lo inapropiados que eran ese tipo de comentarios que escuchaba a menudo acerca de su aspecto físico.

«Dios mío, ojalá lo hubiera sabido para poder defenderme de alguna manera o al menos no responder a las preguntas que me hacían», confesado en una entrevista a Vulture. «Durante mucho tiempo, siempre se habló primero de mi cuerpo y luego de lo bien que estaba en la película en cuestión. No lo entendía. Simplemente era lo que había, y yo me limitaba a hacer mi trabajo».

Al final, ese tipo de situaciones se volvieron tan frecuentes que la antigua protagonista de ‘Entre fantasmas’ empezó a esperarlas en cualquier evento promocional relacionado con sus proyectos profesionales.

«Simplemente empecé a prepararme. Me decía: ‘Sé que hoy voy a hacer una entrevista, y estoy bastante segura de que hablaremos de mis pechos y de cosas así durante al menos veinte o cuarenta minutos, así que vamos a quitarlo de en medio y luego tal vez me pregunten algo más interesante'».

Lo más triste es que a Jennifer nunca se le pasó por la cabeza que no tenía por qué soportar ese tipo de escrutinio y obsesión con sus curvas: «Los entrevistadores preguntaban cosas que ahora serían increíblemente inapropiadas, cosas asquerosas, pero a mí no me lo parecían. Por alguna razón, en mi cabeza, lo razoné pensando: ‘Bueno, supongo que no me lo preguntarían si estuviera mal'».

