Jeffree Star responde, por fin, a los rumores de su romance con Kanye West

Después de que «estallara la bomba» de la supuesta decisión de Kim Kardashian de divorciarse de Kanye West, otro rumor ocupo más titulares: un tercero en discordia sería el culpable que habría dado la estocada final a la ya compleja y difícil relación matrimonial; incluso se dijo su nombre y apellido: Jeffree Star.

Por fin el maquillista afrontó el gossip, ahora que sabe que Kanye está pasando por serios problemas con Kim, y se burló de lo dicho por la influencer de TikTok Ava Louise, quien aseguró que tenía pruebas para demostrar que Jeffree y West sostenían un romance.

Star respondió que los rumores eran «la más estúpida mi***a que he leído jamás». Y es que de acuerdo a lo que se publicó, las pistas de Ava se centraban en que tanto el modelo de 35 años como el aún esposo de Kim viven en ranchos muy cercanos en Wyoming.

Hoy Jeffree publicó un video tell-all, en su cuenta de YouTube, que titiló: Addressing the Kanye West Situation. La plataforma fue sin lugar a dudas la mejor para lograr un alcance viral, con sus 17 millones de seguidores que no tardaron en reaccionar a la que se convirtió en su primera publicación del año.

Al comienzo del testimonio, que fue grabado ayer, Jeffree caminó por su garaje con una bata de baño rosa, dando vueltas con un Red Bull y haciendo scrolling a los miles de memes que aparecieron de él al lado de Kanye, entonces se dirigió por completo a la cámara.

Me desperté y mi teléfono estaba explotando y dije: ‘¡Ay, Dios mío!, ¿qué escándalo está sucediendo hoy?’, honestamente no tenía idea, ¿cierto?, me lo sigo diciendo a mí mismo. Estoy viviendo en este hermoso estado (Wyoming), amo la vida y estoy listo para el 2021 Jeffree Star, modelo

El también cantante reveló que recibió «un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en Internet y vi la más estúpida mi***a que he leído jamás en mi vida; la cabeza dice ‘Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West’ y me pregunté por qué, ¿porque vivimos en el mismo estado?».

Entonces decidió directo desmentir la información: «Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño… Es tan estúpido». Fue más allá al dar sus razones contundentes por las que no podría tener una relación con West: «Permítanme decir esto una vez… me gustan los hombres muy altos».

Agregó que «Kanye y yo nunca salimos juntos, y todo esto es realmente divertido», expresó. Al tiempo dio una explicación a la mención que hace de Kanye en su canción de 2009, Bitch Please: «Digo una línea sobre él. Pero era muy parecido a Eminem. Mencioné como 50 celebridades.

«También una vez fui a un concierto de Kanye con otros raperos y la gente está mencionando eso. Tienen mucho tiempo libre», comentó. Star hizo eco a la supuesta culpable de la filtración de su affaire: «No puedo y, sí Kris Jenner organizó todo esto: feliz año, dulce niña. Pero… no, Jeffree Star está soltero».

