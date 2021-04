Jacky Bracamontes habla por primera vez de la muerte de su amiga Karla Álvarez

Miami a 01 de Abril de 2021.- Jacky Bracamontes habló como pocas veces de la estrecha relación que mantuvo con la actriz Karla Álvarez , quien tiene un lugar muy especial en su corazón y recuerda con mucho cariño, luego de compartir escenas en 2006 en la telenovela Heridas de amor, donde dieron vida a las hermanas Miranda y Florencia San Llorente de Aragón.

Por primera vez, la conductora compartió lo difícil que resultó para ella lidiar con la repentina muerte de su compañera. La esposa de Martín Fuentes recordó varias anécdotas con su amiga a quien describió como una persona muy linda.

Jacky habló de Álvarez durante una entrevista con la revista People en español donde compartió una de las escenas más difíciles que le tocó hacer en la pantalla chica, donde aseguró que gracias a ese tipo de producciones se sentía como “heroína de Hollywood”.

“Me tocó hacer escenas que disfruté mucho. Mi hermana, Karlita Álvarez, en paz descanse, iba a tener un bebé (en la ficción), estaba una tormenta en Tabasco tremenda, entonces, yo no podía llegar, se me descomponía el coche, me bajo, me enlodo, término nadando en el río, llego a la hacienda donde vivíamos con esos ventiladores gigantescos, lluvia simulada”, narró la actriz.

Después de recordar a Karla, fue cuestionada sobre cómo tomó la noticia de la muerte de la actriz, aquel 15 de noviembre de 2013: “Fue un shock, fue muy duro”, comentó Jacky, quien la describió como una persona muy alegre: “Karla era una persona tan linda, tan sentimental. Llegaba y nada más de verte platicaba contigo y ya te quería abrazar”.

Jacky confesó que tienen un lindo recuerdo de las ocasiones en las que compartió en set con Álvarez: “Fue muy lindo trabajar con ella, platicar con ella, compartir tantas horas con ella”, aseguró Bracamontes, desde Miami, ciudad donde se encuentra viviendo desde el inicio de la pandemia.

Karla Álvarez murió el 15 de noviembre de 2013 a los 41 años, a causa de una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. La actriz fue reconocida por sus personajes en las telenovelas, en donde los roles antagónicos fueron los que marcaron su carrera.

