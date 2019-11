Jacky Bracamontes confiesa infidelidad

(AGENCIAS)

22 de Noviembre de 2019.- Jacky Bracamontes confesó que ha sido infiel. La conductora reveló este secreto durante una reciente emisión de Netas Divinas y, llena de sinceridad, contó que se arrepintió de haberlo hecho.

La actriz recordó que todo ocurrió durante su adolescencia y, aunque ya pasaron más de 25 años de eso, aún lo tiene muy presente. ‘Tenía 16 años. Con un beso (fui infiel) y sí me arrepentí toda la vida”.

Jacky Bracamontes también dio a entender a sus compañeras del programa que ella no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad a su esposo, el piloto de carreras y empresario Martín Fuentes, ni tampoco está dispuesta a tener una relación abierta pues es muy celosa.

Yo no podría (tener una relación abierta)… Olvídense que estoy casada, si estuviera soltera y llega un tipo de ‘Oye cómo ves…’ o sea del acuerdo del que estábamos hablando yo no podría. No sé si es cultural, educacional o que soy celosa, pero yo no podría compartir a mi wey con alguien más”, reconoció.

La protagonista de telenovelas como Las tontas no van al cielo está convencida de que la monogamia sí es posible y declaró que si en algún momento se sintiera atraída por otra persona, antes de dar cualquier paso, lo hablaría con su marido.

‘Yo creo que sí (puedes ser monógamo toda la vida). Yo estoy casada y si algún día ya no quiero estar con mi marido, habló con él, me separó y ando con alguien más, pero no tengo por qué ponerle el cuerno.

“La neta yo siempre he peleado por eso, le digo a mi marido ‘Si tú un día te enamoras de otra tipa, ven y dímelo, vemos cómo lo resolvemos, pero no quiero que estés conmigo”.

