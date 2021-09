J Balvin explota contra los Latin Grammy

(AGENCIAS) 30 de septiembre de 2021.- Se dieron a conocer las nominaciones de la próxima entrega del Latin Grammy que se llevará a cabo en noviembre. Como es costumbre ya, esta lista provocó opiniones encontradas entre los artistas y su público.

Una vez más, J Balvin se pronunció al respecto y expresó su descontento a pesar de estar nominado este año.

José, su nombre real y como ahora prefiere ser llamado, publicó varios tuits que encendieron las redes sociales por sus declaraciones. El reguetonero expresó su desacuerdo por la forma en la que el género está representado en el Latin Grammy 2021.

Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto ✊(Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE— J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

«Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, escribió en su cuenta oficial. Sin embargo, no dejó de mencionar su nominación: «Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido», advirtió con el fin de evitar comentarios negativos y justificar su molestia.

Este año, J Balvin compite en la categoría de Canción del Año y Mejor Canción Urbana por el tema Agua en colaboración con Tainy. También fue incluido en la terna de Mejor Interpretación de Reguetón por Tu veneno. Pero el colombiano considera que no es suficiente.

El descontento de J Balvin inició en 2019; alega que la música urbana es un movimiento y aparentemente la Academia no se ha esforzado lo suficiente por incluir a todos sus colegas y reconocer su talento. Por lo mismo, Balvin también comentó que «los que tienen poder en el género ¡NINGUNO DEBERÍA IR! Es decir todos porque somos un movimiento”.

Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento .— J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

Bad Bunny fue el único que en ese entonces, hace dos años, resultó premiado y exhortó a sus compañeros a seguir esforzándose por el género y complacer a su público. Ahora, José quiere boicotear la presencia de todos aquellos convocados a la ceremonia. La incógnita es si es que resulta ganador, cuál sería su reacción final.

