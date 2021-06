Itatí Cantoral confiesa que también le fue infiel a Eduardo Santamarina

(AGENCIAS) 01 de Junio de 2021.- Supuestamente el matrimonio de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral se terminó pues el actor le fue infiel con Susana González cuando ambos protagonizaban la telenovela Velo de novia.

Sin embargo, esta historia ha dado un giro inesperado pues Itatí acaba de confesar que ella también le fue infiel al actor.

La actriz estuvo como invitada en el programa La entrevista con Yordi Rosado donde confesó que ella también había fallado en su matrimonio y que en realidad, no sabe quién fue infiel primero, si ella o Eduardo.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada. Ya no sé (quien fue infiel primero), ya estábamos mal, ya no había nada de nada”, confesó.

Según Itatí, lo que los separó fue la carrera artística de ambos. “Yo tenía otra visión de mi carrera y él no; eso nos ayudó a romper la relación. Yo en el ínter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se terminó todo”, confesó la actriz.

La actriz de musicales como Cabaret reconoció que en realidad nunca estuvo enamorada del actor Gabriel Porras. “Yo presiono a Eduardo para el divorcio; lo firmamos y terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise. Lo agarré como salvavidas. Jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás me educaron así de la princesa de la casa. Yo pensé que a mí me iban a aguantar todo y la vida no es así, ese fue el primer golpe de mi vida”.

Aprovechando el momento de sinceridad, Itatí Cantoral también contó cómo se había enterado de la infidelidad de Eduardo Santamarina: le intercambió a su chofer, quien después le informó que su esposo tenía una relación con Susana González.

Finalmente, Itatí reveló que aunque en un principio no quería saber nada de ella, al final se la encontró en un gimnasio donde ambas hicieron las paces pues Itatí entendió que Susana no había sido la culpable de su ruptura, por aquello del romance con Gabriel Porras.

“Nos pusimos a platicar y fue una plática en la que se abrieron dos mujeres y le dije: ‘te perdono si es que te tenía que perdonar de algo’”. Además, en ese encuentro, Itatí se disculpó con Susana por haber pensado que era la mala del cuento. “Todos somos víctimas y villanos”, aseguró.

