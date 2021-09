Issabela Camil habla del estado de salud de Sergio Mayer

(AGENCIAS) 14 de septiembre de 2021.- La actriz Issabela Camil dio detalles del estado de salud de su esposo, Sergio Mayer, luego de informarse que el ex diputado se encontraba hospitalizado por un posible envenenamiento que le afectó el oído.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la hermana de Jaime Camil explicó la complicación que tiene al actor en el hospital.

“Se originó en el oído un virus que le dio, eso ya lo había padecido hace 3 años en la campaña, le atacó un virus al oído que casi pierde el oído, seguramente eso ya lo saben. Regresó y ahora atacó todo lo que es el esófago, le encontraron un poquito de úlceras, en fin, se complicó, pero ya está estable, ya está muy bien”, detalló.

Posteriormente, la artista aseguró que el ex integrante de Garibaldi ya está recibiendo atención médica. “Con estos tratamientos ya lleva tres en la cámara hiperbárica, al parecer son 10, me comentó ayer que empezó a escuchar un poquito, que como que escuchó que le tronaba algo en el oído y recuperó parte del oído, pero no 100 por ciento todavía, está apenas escuchando un poquito, escucha voces, me dijo que muy bajito, pero bueno, al menos se está recuperando”, declaró.

De la misma manera, Issabela comentó que los hijos del actor han estado muy al pendiente de él. “Obviamente en los hospitales no se aceptan niños, y menos ahora con todo el tema de Covid pues es todavía más restringido el acceso, no han podido verlo, han estado en contacto con él en llamadas, por WhatsApp, por FaceTime, ayer fue Sergio (Jr.) a verlo, y estuvimos ahí nosotros acompañándolo, siempre ha tenido a alguien”.

Por último, la esposa de Mayer explicó que los médicos no tienen un diagnóstico exacto de la enfermedad que aqueja al artista. “No lo han nombrado, de todas las veces que hemos hablado con el doctor y todo, pues también por eso se quedó en el hospital, porque tenían que hacer otras pruebas para ver qué es, entonces, yo creo que el doctor lo va a ver en algún momento, él y Sergio van a hablar con ustedes más a detalle dándole el nombre correcto a todo”.

