Isabel y Maite Lascurain recuerdan cuando Luisito Rey las corrió de su casa

(AGENCIAS) 25 de junio de 2021.- Isabel y Maite Lascurain recordaron una de las mejores épocas de su vida, cuando ambas fueron íntimas amigas de Luis Miguel, sin embargo, Luisito Rey, papá de »El Sol» se encargó de alejarlas del cantante.

»Me invitó a desalojar las instalaciones de su casa un par de veces, no a mí a las dos», platicó Isabel en torno al rumor de que Luisito Rey las había corrido de su casa en algunas reuniones de su hijo.

»Fue lindo poder compartir con él, fue lindo poder convivir, estuvimos muy, muy cerca, luego la vida nos fue separando y cada quien tomó su camino», agregó Isabel.

»Yo no me voy de este mundo sin volver a abrazar a Alejandro y a Luis Miguel, a los dos, no me voy porque los llegué a querer muchísimo, la pasábamos bomba, veíamos películas…», platicó Maite.

Pese al paso del tiempo, las intérpretes de ‘Cómo te va mi amor’, ‘La Usurpadora’ y ‘Sólo él y yo’, entre otros éxitos, desean reencontrarse con »El Sol de México», quien fue un gran amigo en su juventud.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet