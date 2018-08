Isabel Madow causa revuelo en redes al publicar una foto

(AGENCIAS)

08 de Agosto de 2018.- Isabel Madow saltó a la fama por aparecer a cuadro en el programa matutino de Víctor Trujillo, pero la mujer ha comprendido bien cómo hacer que sus fans sigan al pendiente de ella.

Y aunque la actriz se ha dedicado a ser madre de su pequeño, también se da tiempo para cuidarse, procurar su físico, así como colaborar en producciones nacionales.

Pero ahora Isabel Madow causó conmoción en las redes porque la rubia tentación compartió en su cuenta de Instagram una escandalosa postal que dejó a sus seguidores muy contentos.

Isabel Madow provoca suspiros en redes

Fiel a su estilo y marca personal, Madow continúa compartiendo en sus redes imágenes muy provocativas en las que muestra un pronunciado escote o sus generosas caderas.

Pero esta vez sí “se voló la barda”, pues primero tentó a sus followers al subir una imagen en la que se mostró en sensual ropa interior de encaje negra y una tanga.

“El cuerpo es nuestro templo ,cuídalo, ámalo es solo tuyo !!! lindo día !!! Besos los amo mis vidas !!! Todo mi amor y bendiciones siempre”, compartió Isabel Madow, a quien en alguna ocasión la criticaron por “estar gorda” después de tener a su bebé.

Pero la sensualidad no paró ahí, ya que unas horas después se despojó de toda su ropa y se mostró al desnudo, lo único que la cubría era una toalla de baño.

“El cuerpo desnudo no tiene nada de malo !!! Lo malo está en la mente de quien lo quiere ver así !!!! Solo son unas pompis por Dios !!!! Que chistoso que las que me atacan son mujeres !!! Claro que tengo dignidad y estoy muy orgullosa de mi cuerpo , me encanta y próximamente me verán en #playboy si no les caigo bien o no les gustan mis fotos no me sigan punto no voy a cambiar porque ven mal que uno se tome una foto en toalla !!! #doblemoral por eso no estamos como estamos !!! Si no te gusta lo que subo deja de seguirme”, destacó Isabel.

