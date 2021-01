Isabel II y el papa dan ejemplo con las vacunas en un mundo bajo el miedo al coronavirus

( AGENCIAS)

09 de Enero de 2021.- El Papa Francisco ha anunciado que será vacunado contra el coronavirus la próxima semana. Llamó a la vacuna «ética» y necesaria, y describió rechazarla como «negación suicida». La reina Isabel II, jefa de la Iglesia de Inglaterra, y su esposo, el príncipe Felipe, fueron vacunados el sábado.

El Papa Francisco se vacunará contra el coronavirus

Así lo anunció el Papa en una entrevista televisiva para el canal comercial italiano Canale 5.

– Creo que desde un punto de vista ético,todo el mundo debería vacunarse. Esta es una opción ética, porque lo que está en juego es la Salud, la vida y también la vida de los demás , dijo el Papa. Él mismo, reveló que se vacunará la próxima semana. Anteriormente, el Vaticano anunció que la campaña de vacunación comenzaría allí a mediados de enero.

– «Aquí comenzaremos las vacunas, me inscribí, hay que hacerlo – dijo Franciszek. Como agregó, recuerdo que cuando era niño hubo una crisis de polio. Muchos niños quedaron paralizados a causa de esto.

Muchas madres estaban desesperadas. Crecimos a la sombra de las vacunas, el sarampión, otras enfermedades, los niños fueron vacunados. No sé por qué alguien dice que la vacuna es peligrosa. Porque si los médicos lo presentan como algo bueno que no representa una amenaza especial, ¿por qué no tomarlo? – remarcó el Papa. Hay una negación suicida que no puedo explicar. Porque hoy hay que vacunarse», enfatizó.

Murió el médico del Papa Francisco, tenía coronavirus

Los medios del Vaticano informaron que el médico personal del Papa Francisco de 78 años murió en la clínica romana de Gemelli. Fabrizio Soccorsi fue hospitalizado por una enfermedad oncológica, y la causa de la muerte fueron las complicaciones por Covid-19.

Nacido en Roma en 1942, el Dr. Soccorsiformó parte del comité médico de la Congregación para las Causas de los Santos, que analiza casos inexplicables de curaciones seleccionadas para procesos de beatificación y canonización.

Francisco lo nombró su médico personal en 2015.

La reina de Inglaterra y su esposo vacunados contra Covid-19

La reina británica Isabel II, jefa de la Iglesia de Inglaterra, y su esposo, el príncipe Felipe, fueron vacunados contra el Covid-19 el sábado, dijo el Palacio de Buckingham. Ambos, por su edad, estaban en el grupo de primera prioridad para la vacunación.

Según fuentes citadas por la BBC, la vacunación tuvo lugar en el Castillo de Windsor, donde Isabel II y Felipe se trasladaron desde el Palacio de Buckingham tras el brote por motivos de seguridad. Como añaden estas fuentes, la reina quería hacer pública esta información para evitar más especulaciones sobre si sería vacunada y cuándo. El Palacio de Buckingham rara vez informa sobre la salud de la familia real.

Ambos están en el grupo de primera prioridad para las vacunas debido a su edad: Isabel II tiene 94 años, Filip – 99, dijo el comunicado.

Casi 1,5 millones de personas han sido vacunadas contra Covid-19 en el Reino Unido hasta la fecha, dijo el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson. Es el primer país en comenzar a administrar vacunas desarrolladas por Pfizer y BioNTech.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...