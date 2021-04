Jornada de esterilización de mascotas

Gómez Palacio, Durango a 22 de Abril de 2021.- Este viernes 23 de abril se llevará a cabo una jornada de esterilización de mascotas en las instalaciones de Control y bienestar Animal de Gómez Palacio, para dar continuidad al programa que se realiza de manera permanente para evitar una mayor sobrepoblación animal en el municipio.

Se llevará a cabo de 8:00 a 13:00 horas en las instalaciones que se ubican en calle prolongación Vergel número 2986 norte, de la colonia Nuevo Los Álamos, por lo que hay que acudir a tiempo y con las condiciones que se requieren para la mascota.

Es necesario que no se encuentren en celo, que las hembras no estén preñadas, con un ayuno mínimo de 8 horas, no ser menor a 4 meses ni mayor a 8 años, así como llevarlos limpios y en buen estado físico y de salud.

Cabe destacar, que este servicio es totalmente gratuito; sin embargo, es única y exclusivamente para residentes del municipio de Gómez Palacio, por lo que tendrán que presentar una identificación oficial que compruebe su domicilio.

La esterilización de perros y gatos tiene muchos beneficios además de evitar la sobrepoblación de animales en las calles, lo cual es un problema social predominante en este municipio, por lo que se recomienda que los propietarios tomen en cuenta esta responsabilidad y aprovechen las jornadas que se realizan en esta dependencia.

Por ello, se hace el llamado a la población para que acudan y que si tienen mascotas en casa, o bien, que tengan en sus sectores habitacionales perros comunitarios, los lleven a realizar la intervención que es sencilla y rápida, además de que traerá diversos beneficios para los animales y para la comunidad.

