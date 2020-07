Invita DIF Torreón a promover y conocer más sobre lactancia materna

Torreón, Coahuila a 24 de Julio de 2020.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón invita a las actividades que desde hace cuatro años, organizan emprendedoras y madres laguneras en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. De esta forma del 1 al 8 de agosto se llevará a cabo la Tetada Masiva México 2020, sede Torreón.

El DIF Torreón como un organismo rector de las políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria, apoya con la difusión de las actividades que se tendrán este año. Ante la contingencia de la pandemia Covid-19 y buscando siempre la seguridad de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como de sus hijos, todas las actividades a lo largo de la república mexicana serán en línea y en el caso de esta región, a través de la página de Facebook Mater Laguna.

El objetivo es informar, normalizar y promover la lactancia materna, así como tener un dato estadístico de las mujeres que amamantan en el país. Desde su inicio en Torreón, este evento ha sido organizado por la asesora de lactancia Cristina Serrano, con el apoyo de laguneras emprendedoras.

“Este evento nació como respuesta a la presión social que hace algunos años recibíamos las mujeres en México, aunque debo puntualizar, que en La Laguna nunca lo he sentido de esta manera, o no me ha tocado vivir un evento de este tipo, para no amamantar en público. Se busca reivindicar a la lactancia como lo que es, un acto fisiológico y natural”, expresó una de las fundadoras de este movimiento.

Cristina Serrano precisó que se llevarán a cabo dos conferencias por día, impartidas por profesionales de la salud y la maternidad y cualquier persona interesada tendrá acceso totalmente gratuito. Paralelo a las conferencias, se lanzó una convocatoria para las madres laguneras, invitándolas a que envíen sus fotografías amamantando y portando una blusa rosa, para ayudar a visibilizar, normalizar y promover la lactancia en nuestra ciudad.

Esta fotografía se debe publicar en un post lanzado especialmente para este fin en el evento “Tetada Masiva México 2020 sede TRC”; el enviar su foto y registrarse en la página oficial de “Tetada Masiva México” les dará acceso a una rifa de regalos. Los días y especificaciones de las conferencias, podrás encontrarlas en la página de Facebook DIF Torreón Moviendo Corazones, así como en Mater Laguna.

Cabe recordar que en Ciudad DIF desde el mes de enero del 2019, se cuenta con un lactario, disponible tanto para empleadas de la dependencia, como mamás visitantes. El espacio está habilitado de manera que las mujeres se sientan cómodas y seguras para amamantar a sus bebés.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...