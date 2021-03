Invita Coahuila a Concurso de Dibujo para promover los valores humanos

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 10 de Marzo de 2021. – Con el objetivo de promover valores como la paciencia, serenidad, lucha, esfuerzo, solidaridad, valentía, inteligencia emocional e innovación que rompa esquemas y ayude a la adaptación de nuevos tiempos y lugares, la Secretaría de Educación de Coahuila (SE), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, convoca al concurso “Dibuja tus Valores”.

Al respecto, el Secretario de Educación, Higinio González Calderón, indicó que podrán participar alumnos de Educación Básica con edad de 3 a 13 años, a quienes se les evaluará creatividad, limpieza y el mensaje que logren trasmitir a través de la imagen que elaboren.

La convocatoria, donde también participa la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, tiene como objetivo promover el diálogo familiar desde casa, sobre la importancia de los valores, para afrontar los grandes retos que se presentan ante las circunstancias actuales y de esta manera garantizar un mejor desarrollo de la sociedad.

González Calderón indicó que los dibujos son en técnica libre, es decir, a lápiz, acuarela, crayolas, pastel, plumones y/o pintura. Se sugiere que sea de tamaño carta (21.5 por 25 centímetros).

Los trabajos deben ser originales, que significa no copiar de internet, no utilizar imágenes de personas o instituciones públicas o de índole político. No podrán participar quienes no reúnan los requisitos señalados, o bien trabajos anteriormente premiados.

La fecha de entrega está abierta hasta el 30 de Abril de 2021 y se enviarán al correo electrónico prevención.fehc@gmail.com, al WhatsApp 844 3508046 o a telegram 844 33508046.

El dibujo se puede fotografiar o sea no es necesario escanear el dibujo, sólo se recomienda que esté bien iluminado y centrado. La lista de ganadores se publicará el 21 de mayo, y a cada ganador se notificará directamente para indicarle la fecha y lugar de la premiación.

En cuanto a la premiación, indicó que para el primer lugar se entrega una tableta, material de lectura y material de dibujo; para el segundo una Bicicleta, material de lectura y material de dibujo; para el tercero un Smart watch, material de lectura y material de dibujo. Además se entregarán 7 menciones honorificas que recibirán material de lectura y material de dibujo.

