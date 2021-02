Invita AIDH al Diplomado “Mujeres en las Pantallas”

Saltillo, Coahuila a 17 de Febrero de 2021.- La Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila invita al Diplomado “Mujeres en las Pantallas”, que se llevará a cabo de manera virtual y se realizará del 3 de marzo al 26 de mayo de 2021.

El objetivo del diplomado es analizar desde una perspectiva de derechos humanos, películas que tienen a mujeres como protagonistas con la finalidad de reconocer y visibilizar los contextos de discriminación y violencia, así como los procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres.

Además, pretende reconocer desde una perspectiva de género los estereotipos, roles y expectativas que tienen influencia en la experiencia de las protagonistas para abordar el contenido de diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres.

En cuanto a costos, el diplomado ofrece tres opciones, $1000.00 pesos para una sola persona, $1500.00 para dos personas y para 3 personas $1800.00; los interesados tienen hasta el día 26 de febrero de 2021 para llevar a cabo su registro el cual deberá de realizarse en la página www.academiaidh.org.mx/diplomado.

Para llevar a cabo el diplomado se realizará una sesión virtual semanal en donde la o el docente con base en la película asignada para la semana expondrá el contenido de los derechos que en esta se plasmen y reflexionará junto con la audiencia sobre los contextos de discriminación y violencia, así como los procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres.

El diplomado contempla cinco apartados principales de los cuales los asistentes aprenderán: Derechos laborales, Derechos civiles y políticos, Derechos sexuales y reproductivos, Derecho al libre desarrollo de la personalidad y Derecho a una vida libre de violencia.

La distribución de las películas que se analizarán será la siguiente: La voz de la igualdad, La batalla de los sexos, Historias cruzadas, Las sufragistas, Never rarely sometimes always, 4 meses, 3 semanas y 2 días, La chica danesa, Una mujer fantástica, Persépolis y Antonia.

Para más información visita la página www.academiaidh.org.mx/diplomado donde se encuentra publicada la convocatoria o comunícate a los teléfonos (844) 4 11 14 29, (844) 4 10 05 02 y (844) 4 10 03 74.

