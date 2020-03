Interrumpen a AMLO en mañanera y le piden día para abordar feminicidio

Ciudad de México a 04 de Marzo de 2020.- Frida Guerrera, periodista y activista contra los feminicidios, interrumpió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que un día a la semana aborde el tema de género así como para desmentir que es financiada por partidos políticos como un reportero acusó minutos antes.

Por su parte López Obrador sostuvo durante su conferencia de prensa matutina que será la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la directora del Instituto para las Mujeres (Inmujeres) Nadine Gasman sobre las acciones que ha aplicado su administración desde que llegó al poder.

“Decirte que no me enoja, que yo soy tolerante y en estos temas hay coincidencia. No tengo nada de qué avergonzarme, no tengo problema de conciencia, al contrario… No tengo por qué sentirme agredido ante ningún cuestionamiento. Va a informar la Secretaria de Gobernación y la directora del Instituto de Mujeres sobre todo lo que se está haciendo y de lo que puede también hacerse para mejorar las acciones, fortalecer acciones en la protección de las mujeres, pero todos los días tratamos el tema”, manifestó AMLO.

Ahí mismo, poco antes, López Obrador, presidente de México, informó un cambio de día para iniciar con la venta de los boletos para la rifa del avión presidencial, luego que en redes fue cuestionada su decisión de comenzar el 9 de marzo, fecha que se convocó a un paro nacional de mujeres.

